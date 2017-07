Juventus: 40 milioni per Bernardeschi sono troppi o sono adeguati?

Federico Bernardeschi ha smentito tramite Facebook le presunte dichiarazioni del padre (“Farà come Baggio, andrà alla Juve”), riportate da alcuni giornali e siti nella giornata di ieri. Resta imminente, comunque, il suo passaggio alla Juventus. I bianconeri lavorano ormai da più di un mese all’acquisto dell’esterno mancino della Fiorentina e continuano a ridurre il gap tra richiesta e offerta. Si chiuderà, secondo le indiscrezioni raccolte, a 40 milioni di euro più cinque di bonus. Una cifra alta, ma abbastanza in linea con le valutazioni del calciomercato attuale (Rudiger 38 milioni, Andre Silva 38, Morata 80 o Tolisso 40). Troppi per il numero 10 viola? Per provare a rispondere abbiamo schematicamente diviso pro e contro, traendo poi una equilibrata conclusione.

Federico Bernardeschi Italia Germania 2017Getty Images

Pro:

Operazione simil-Dybala

Paulo Dybala è stato acquistato dalla Juventus nell’estate 2015 per 32 milioni di euro più bonus (quasi tutti raggiunti). Quindi circa 40 milioni. All’epoca aveva 21 anni e solo 16 reti all’attivo in Serie A. Bernardeschi costerebbe poco di più, ha 23 anni e ha segnato finora 14 gol in A. Operazioni simili per giocatori con il potenziale da fuoriclasse. Dybala ha dimostrato di valere l’investimento, visto che ora è valutato almeno il doppio.

Un ’94 con discreta esperienza europea

Bernardeschi ha già disputato nove partite (con un gol) in Nazionale e 18 partite (con otto gol) in Europa League. Ha fatto parte del gruppo azzurro all’ultimo Europeo di Francia e ha già lavorato con tecnici di personalità come Montella, Sousa e Conte. Insomma, qualche esperienza ad alto livello l’ha già fatta.

Un’alternativa di spessore

A Cardiff la Juventus ha palesato una mancanza di alternative di primo piano. Se i titolari si possono tutti considerare giocatori di altissimo livello, spesso le riserve hanno faticato ad imporsi. Ecco, poter disporre in quest’ottica di un titolare aggiunto come Bernardeschi, pagato 40 milioni, che possa tranquillamente dare riposo a Douglas Costa o Dybala anche in partite di prima fascia, è un lusso che solo i top club si possono permettere. Il Real nell’ultima Champions non schierava Morata, James e Bale, ad esempio.

Federico Bernardeschi festeggia un gol con la Fiorentina, Serie A 2016-2017LaPresse

Contro:

Collocazione non semplice

Sarà che Sousa lo ha schierato a Firenze in almeno quattro posizioni diverse, ma nel 4-2-3-1 bianconero Bernardeschi non ha facile collocazione. Esterno partendo da destra? Trequartista? O anche ala sinistra? Andrebbe testato, anche se le cose migliori le ha mostrate partendo centralmente. Toccherà ad Allegri valorizzare un investimento così importante.

40 milioni sono più di una semplice scommessa

Questo punto è collegato al precedente. Nel senso che bisogna sempre valutare la cifra: con 40 milioni (più bonus) non si può più parlare di scommessa. Il 10 viola rappresenterebbe un vero e proprio investimento per il futuro. E quindi la sua gestione andrà poi ponderata. Anche perché è un attimo sbagliare due o tre partite di fila ed essere etichettato come “sopravvalutato”.

Finora è mancato di continuità

E se le doti tecniche di Bernardeschi non si discutono (l’educato piede mancino, la rapidità nei dribbling, la capacità di sacrificio sono innegabili), qualche piccola perplessità destano le sue frequenti pause. L’attuale giocatore della Fiorentina se è in giornata positiva, fa la differenza. Se invece trova una giornata storta, rischia di non riprendersi più, diventando a tratti irritante. E quando si gioca in un grande club come la Juventus, le pause devono essere ridotte al minimo.

Conclusione

In conclusione, quindi, sono troppi i 40 milioni per Bernardeschi? La risposta definitiva ce la darà ovviamente il futuro, ma la sensazione è che la Juventus abbia voluto investire su un giocatore che ha le potenzialità per diventare un fuoriclasse. Essendo proibitive le valutazioni di chi è già affermato e considerato un top player, Bernardeschi rappresenta un giusto compromesso. Una pedina che Massimiliano Allegri (abile nel lanciare in modo intelligente sia Morata che Dybala) potrà sfruttare a dovere. Se andasse male la prima stagione, ci sarebbe comunque tempo per riprovarci. I pro sembrano superare i contro, le qualità di Bernardeschi potrebbero prevalere sui dubbi legati al suo adattamento.