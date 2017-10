Juventus, Allegri: "Quella di Udine può essere stata la vittoria della svolta"

" Il 2-6 contro l'Udinese? E? stata una vittoria che si serviva, in dieci contro undici, ci ha dato una scossa importante per il campionato perché ci stavamo un pochino addormentando "

Così a Premium Sport l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri a margine del Premio Fifa. "Le partite non sono facili, bisogna vincerle sul campo ma abbiamo capito che per lottare per lo Scudetto bisogna fare ancora di più", ha aggiunto. "Buffon candidato come miglior portiere a 39 anni? Le capacità tecniche non si discutono, ma ha anche l'entusiasmo di un ragazzino e merita ampiamente questo premio", ha proseguito. "Il pareggio tra il Napoli e l'Inter? L?importante è stata la vittoria della Juventus. È stato importante vincere ma ora dovremo pensare alla prossima settimana dove ci saranno molte gare impegnative", ha ricordato Allegri.

"Tanti giocatori della Juventus nella lista del Best Player FIFA. "E’ la dimostrazione che la società ha lavorato e sta lavorando molto bene. Non è facile vincere sei scudetti e vincere il settimo sarebbe una cosa più che straordinaria - ha detto Allegri - per farlo serviranno ancora più stimoli e motivazioni rispetto all’anno scorso. E poi ci serviranno anche per fare una grande Champions". "Se ho sgridato Mandzukic? No, non l’ho sgridato, l’ho ingraziato. Lui era molto arrabbiato perchè ha subito un’ingiustizia”, ha concluso.