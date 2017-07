Juventus, dal centrocampista alle cessioni: c'è ancora tanto lavoro da fare

La trattativa dall'esito probabilmente più scontato dell'intera estate di mercato sta per concludersi: Federico Bernardeschi è ormai un nuovo giocatore della Juventus. Solo le visite mediche - previste per la mattinata di lunedì - e poi la firma sul contratto separano l'attuale fantasista viola dall'approdo in bianconero. Una volta concluso l'iter, per la dirigenza dei campioni d'Italia sarà tempo di apporre gli ultimi mattoncini alla costruzione della rosa della prossima stagione. C'è ancora parecchio di lavoro da svolgere.

Il centrocampista

Non è un mistero che la coppia Marotta-Paratici abbia virato le proprie attenzioni sulla ricerca di un ulteriore elemento da inserire a centrocampo. Perché è proprio nel reparto centrale che, tra i guai fisici di Khedira, il lento recupero di Marchisio dall'infortunio di un anno fa e le scarse garanzie fornite da gregari come Sturaro, Rincon e Lemina, Allegri vuole aggiungere forze fresche. Magari non un profilo alla Higuain, come aveva maliziosamente spifferato l'amministratore delegato qualche mese fa. Impossibile arrivare a Marco Verratti, e così la lista dei desideri sembra essersi ristretta a quattro nomi: Emre Çan, Steven N'Zonzi, Blaise Matuidi e Nemanja Matic.

Blaise Matuidi sous le maillot du PSG lors de la saison 2016/2017.Getty Images

5 nomi, una possibile sorpresa

Profili di lusso, con esperienza europea, fisico e sapienza tattica. Profili da Juventus. Il favorito era inizialmente N'Zonzi, ma l'interesse bianconero è stato pesantemente frenato dalla clausola rescissoria di 40 milioni fissata dal Siviglia per il proprio mediano. Gli altri hanno tanti pro ma altrettanti contro: molto difficilmente Çan lascerà Liverpool oggi, se non per una cifra improponibile, mentre Matuidi è maggiormente abituato a giocare in un centrocampo a tre e Matic è lusingato dalle attenzioni del Manchester United. Insomma, un bell'intrigo. E per questo è facile prevedere che dal mazzo spunti il nome a sorpresa, quello che nessuno aveva capito e immaginato. Un "mister X", per usare una denominazione alla moda. Che non sarà Sergej Milinkovic-Savic, per il quale la Lazio ha chiuso la porta a doppia mandata.

E in difesa?

Il grande dubbio della Juventus è poi quello dell'eventuale sostituzione di Leonardo Bonucci. Mattia Caldara dovrebbe rimanere all'Atalanta per altri 12 mesi, come stabilito al momento dell'accordo iniziale tra i club, poi è tutto aperto: da Kostas Manolas a Stefan de Vrij, le idee sono tante ma gli affondi concreti ancora nessuno. Così come è piena di ostacoli la strada che porta a José Gimenez, che pure possiede il passaporto comunitario: difficile pensare che l'Atletico Madrid possa privarsene senza poter rimpiazzarlo sul mercato, almeno fino a gennaio. Così, non è per nulla scontato che a Torino qualcuno arriverà davvero: in rosa Allegri ha già Daniele Rugani e Mehdi Benatia, due che sceglierebbero una maglia da titolare in qualsiasi club di A.

José María Giménez y Diego Pablo Simeone (Atlético de Madrid)Getty Images

Le cessioni

C'è chi viene e c'è chi va. Anche se per il momento è negli Stati Uniti anche chi ha chance remote di rimanere. Come i vari Lemina, Mandragora, Kean, Rincon e Sturaro, partenti certi o probabili a seconda dei casi. Dovrebbe restare in bianconero Alex Sandro, che la Juventus non vuole perdere nonostante il pressing del Chelsea. Incerto il futuro di Stephan Lichsteiner, che ha parecchi estimatori in Germania e in Francia: soltanto in caso di addio dello svizzero la Juventus andrà a caccia di un altro terzino. Per il momento, a giocarsi il posto sulla destra dopo l'addio di Dani Alves sono l'ex laziale e il neo arrivato De Sciglio.