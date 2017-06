Juventus, Danilo esclude Douglas Costa: è la scelta giusta?

La Juventus in queste ore sta spingendo sull’acceleratore per assicurarsi Danilo del Real Madrid. È in programma un nuovo incontro con l’agente del brasiliano e i bianconeri hanno pronta un’offerta da 15 milioni di euro più bonus. I blancos partivano da una valutazione di 30, ma il costo a bilancio del giocatore è di 19-20 milioni e sembra esserci margine per trattare anche perché, prima della finale di Champions League, il club spagnolo aveva promesso che se il giocatore avesse chiesto di partire sarebbe stato accontentato.

Danilo esclude Douglas Costa

La Vecchia Signora deve fare i conti con i nuovi regolamenti e il primo slot per gli extracomunitari è stato occupato da Bentancur. Per essere in regola e completare un secondo acquisto di un extra-UE dall’estero, Madama nella finestra di mercato estiva 2017 dovrà cedere all'estero almeno uno fra Neto, Alex Sandro, Asamoah, Rincon, Cuadrado, o qualche giovane come Tello o Thiam. Solo in questo caso potrà acquistare un calciatore extracomunitario ed è facile dunque intuire come Danilo escluda l’arrivo di Douglas Costa, per il quale il Bayern Monaco fa muro non volendo abbassare la richiesta da 50 milioni di euro.

Douglas Costa - Bayern 2016/2017Getty Images

Danilo, percorso simile a quello di Alex Sandro

A livello economico il giocatore in forza ai tedeschi imporrebbe un sacrificio, ma la Juventus ha bisogno di giocatori di altissimo livello per rinforzare una rosa già molto competitiva. Douglas Costa permetterebbe di fare quel salto di qualità che anche solo potenzialmente è difficile ipotizzare con Danilo. È una questione di ruolo, ma anche di caratteristiche e il passato recente parla chiaro. Danilo ha giocato nelle ultime due stagioni in una rosa fortissima come quella del Real ma è pur sempre la riserva di Carvajal. Interessante notare il parallelo con un altro giocatore molto chiacchierato in questi giorni di mercato, Alex Sandro, il cui percorso è simile.

Danilo Alex Sandro Squadra Porto (2012-2015) Porto (2011-2015) Presenze 137 135 Gol 12 3 Assist 15 14 Ammonizioni 31 38

Video - Dani Alves e gli altri svincolati che hanno fatto la differenza 01:32

Entrambi classe ’91 vantano una lunga militanza nel Porto dopo le prime esperienze in Brasile. Nelle ultime due stagioni, però, il brasiliano della Juventus è stato decisamente più importante nello scacchiere bianconero.

Danilo Alex Sandro Squadra Real Madrid (2015-2017) Juventus (2015-2017) Presenze 56 75 Gol 3 5 Assist 9 11 Ammonizioni 13 14

Bernardeschi - Fiorentina-Napoli - Serie A 2016/2017 - LaPresseEurosport

Davanti tutto su Bernardeschi

È chiaro che, se dovesse arrivare Danilo, la Juventus nel ruolo di esterno d’attacco dovrebbe sferrare l’offensiva per qualcun altro e l’identikit è quello di Bernardeschi. Giovane, italiano, protagonista di un buon Europeo con l’Under 21, il jolly della Fiorentina potrebbe occupare varie posizioni nel 4-2-3-1 (esterno, trequartista, falso nove) e costerebbe meno di Douglas Costa. La Fiorentina è in fase di smantellamento e dovrà sacrificare i suoi pezzi pregiati, motivo per il quale la società bianconera offrirà una cifra meno impegnativa facendo leva sulla volontà del giocatore.