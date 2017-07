Juventus, se il vero colpo fosse “in casa”? Aver ritrovato Claudio Marchisio

Aver fatto le vacanze dopo due anni mi ha aiutato molto. Quando sono rientrato dall’infortunio avevo fatto bene, poi ho vissuto degli alti e bassi e non mi andava giù. Sono molto contento per questo inizio di stagione, voglio continuare così”. Il volto è sereno, riposato e sorridente. E non tanto per la vittoria ai calci di rigore contro la Roma. Claudio Marchisio è raggiante perché finalmente si sente bene. Si sente pronto a riprendersi la sua Juventus, dopo due stagioni travagliate e tormentate dal grave infortunio e dal lungo recupero. Bene contro il Barcellona, strepitoso contro il PSG, tra i migliori contro la Roma. Tre indizi fanno una prova. E non solo per quel che riguarda lo stato di forma. Qui si tratta di status mentale. Il centrocampista bianconero pare aver ritrovato confidenza con il campo, feeling con il pallone, sia in fase di impostazione che in quella di non possesso. Può essere un’arma determinante nelle ambizioni italiane ed europee della Juventus. Un nuovo acquisto a costo zero.

Quelle parole scambiate con Paltrinieri

Nel settembre 2016 parlò così di Marchisio un fenomeno che, anche ieri, ha dimostrato di poter dominare il mondo nei 1500 metri stile libero di nuoto. “Frequentare altri sport è importantissimo. La chiacchierata con Claudio mi ha aiutato a capire tante cose: è impressionante, quanto i calciatori siano diversi dagli altri atleti. Lui è rimasto sorpreso dei miei allenamenti, io ho imparato come reagiscono, fregandosene di certi giudizi, al contrario di me che voglio sempre fare bella figura. Sì, devo essere più libero mentalmente se c’è una delusione. I calciatori, e Claudio in particolare, in questo ci sanno fare”. Parole chiare quelle di Gregorio Paltrinieri. Parole che aiutano a capire la mentalità di Marchisio, forse troppo frettolosamente messo da parte da alcuni tifosi o presunti esperti. Le critiche arrivate nella scorsa stagione non lo hanno scalfito. Anzi, gli hanno dato nuovi stimoli.

Sempre simbolo della Juve, a maggior ragione dopo l’addio di Bonucci

Il numero 8 bianconero, dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro nell’aprile 2016 contro il Palermo, che gli è costata gli Europei di Francia, è ripartito con sacrificio e abnegazione. Ha accettato di disputare un anno da comprimario dietro la nuova coppia Pjanic-Khedira, provando prima di tutto a recuperare mentalmente dai tanti mesi di inattività. Sempre con la Juventus nel cuore. Visto che, esclusa una stagione di prestito ad Empoli, con Buffon e Chiellini resta uno dei tre veterani che facevano parte della Juve 2006/07, quella che ripartì dalla Serie B per tornare grande in pochi anni. E proprio nell’estate dell’addio di Leonardo Bonucci, la crescita di Marchisio è stata giustamente apprezzata dai tifosi bianconeri, che lo considerano “terzo capitano” dietro ai due sopra citati. Uno di quelli che la Juventus, fosse per lui, non la lascerebbe mai. Un simbolo costante di juventinità.

In silenzio per crescere: con Pjanic e Khedira tre titolari per due posti

E Marchisio in silenzio si è fatto trovare pronto. Mai una polemica, mai una parola fuori posto. Lavoro, lavoro, lavoro. Come testimoniano i suoi profili social, anche in vacanza non ha rinunciato ad allenarsi per ripartire da protagonista dopo la delusione di Cardiff. Massimiliano Allegri ha sempre proferito parole di stima ed elogio per il “principino” bianconero, conscio delle sue qualità tecniche e umane. E con la consapevolezza che con lui, Pjanic e Khedira, la Juventus potrebbe tranquillamente vantare tre titolari in un ruolo dove, al momento in questo 4-2-3-1, ne giocano solo due. Se poi arrivasse anche Matuidi, il potenziale in mediana dei bianconeri crescerebbe ulteriormente. Versatile e utile, sia come regista che come mezz’ala. Questo Claudio Marchisio è rinato. Per riprendersi la Juve e condurla verso quel sogno svanito sul più bello in due delle ultime tre stagioni.