Juventus, si presenta Bentancur: "Sono pronto, somiglio a Pjanic e avrò il mio spazio"

Rodrigo Bentancur ha 19 anni ed è alla prima esperienza nel nostro campionato, ma ai microfoni di JTV sembra già avere le idee piuttosto chiare: "Ho guardato le partite della Juve e come giocano i centrocampisti. Il calcio italiano è più veloce di quello argentino, però sono pronto: ho l'obiettivo di ottenere la fiducia del mister e di ritagliarmi spazio, mi piace giocare facile davanti alla difesa, ma anche attaccare.

" A chi somiglio di più dei centrocampisti in rosa? A Pjanic. Ho avuto l’opportunità di giocare fin da giovane nel Boca Juniors: qui alla Juve ho la possibilità di mettere a disposizione la mia esperienza. "

Poi fa riferimento ai suoi connazionali che sono diventati dei giocatori simbolo della storia bianconera: Da questo club sono passati molti campioni del mio paese e anche per questo motivo per me è un onore indossare questa maglia. Spero di tenere alto il loro nome: per me è un onore vestire la maglia indossata da Caceres, Montero e Zalayeta”.

Rodrigo Bentancur (Uruguay)Getty Images

Intanto, Mattia De Sciglio è atterrato a Malpensa in vista del suo imminente trasferimento alla Juventus: "Ho fatto un lungo viaggio dalla Cina, sto bene ma sono un po' stanco. Più dispiaciuto o sollevato? Ci sarà il momento per parlare, ora devo andare", ha concluso il terzino della Nazionale italiana, dicendo di non aver ancora sentito il tecnico Massimiliano Allegri.

De Sciglio è atteso domani a Torino per le visite mediche mentre si sono concluse quelle del nuovo acquisto della Juventus: Wojciech Szczesny. Il portiere polacco ha sostenuto i test nel centro polispecialistico del J Medical situato vicino all'Allianz Stadium: accertamenti conclusi nel tardo pomeriggio di oggi.