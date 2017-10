Juventus-SPAL: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Barzagli, Asamoah; Pjanic, Khedira; Bernardeschi, Dybala, Douglas Costa; Higuain. All. Allegri

Indisponibili: Howedes, Matuidi, Benatia, Pjaca, Sturaro

Squalificati: Mandzukic

SPAL (3-5-2): Gomis; Salamon, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Viviani, Mora, Mattiello; Antenucci, Borriello. All. Semplici

Indisponibili: Meret, Grassi, Floccari

Squalificati:

Statistiche Opta

Un solo successo per la SPAL nei 32 confronti in Serie A contro la Juventus (11N, 20P): il 3-1 del 10 febbraio 1957.

Nelle 16 sfide tra queste due squadre in casa della Juventus (11 successi bianconeri e cinque pareggi) i padroni di casa hanno sempre trovato la rete: 2.2 gol a partita di media.

La sconfitta con la Lazio ha interrotto la serie di 41 risultati utili consecutivi della Juventus in casa in Serie A (38V, 3N): nelle ultime 42 allo Stadium, i bianconeri hanno sempre trovato il gol.

Dopo il pareggio in casa della Lazio nella prima giornata, invece, la SPAL ha perso le successive tre gare in trasferta, subendo esattamente tre gol in ognuna.

Più in generale la SPAL ha raccolto un solo punto nelle ultime sette giornate, mancando quattro volte in questo parziale l’appuntamento col gol.

Bianconeri col miglior attacco del campionato: era dal 1959/60 che la Juventus non segnava almeno 27 gol nelle prime nove giornate di campionato (29 in quel caso).

10 gol nella prima mezz’ora di gioco per la Juventus, almeno tre in più di qualsiasi altra squadra in questo parziale (un parziale nel quale la Juventus ha primeggiato anche nello scorso campionato).

La Juventus è anche la squadra che ha segnato più gol da fuori area in questo campionato (cinque).

Da quando Daniele Rugani veste bianconero, la Juventus ha vinto 27 delle 28 partite con lui titolare (un ko a Verona nel maggio 2016).

Marco Borriello, ex della partita, ha segnato un solo gol nelle ultime 14 presenze in Serie A: l’attaccante della SPAL ha già segnato allo Stadium, nel gennaio 2013 con la maglia del Genoa.