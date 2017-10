Kalinic, niente Croazia: problema agli adduttori, ma ci sarà per Inter-Milan

Si era presentato alla sfida contro la Roma non al meglio per un problema agli adduttori della coscia destra, ora salterà le due sfide in Nazionale contro Finlandia e Ucraina. Questa la decisione dello staff medico della Nazionale croata a seguito degli esami a cui si è sottoposto l’attaccante classe ’88 in mattinata.

Negli ultimi giorni, Kalinic aveva dovuto prendere alcuni antinfiammatori per allenarsi e essere a disposizione di Montella per la sfida contro la Roma. Ora osserverà qualche giorno di riposo, per essere della partita nel delicato derby contro l’Inter di domenica 15 Settembre (si giocherà in posticipo).