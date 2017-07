Kalinic, toccata e fuga: lascia subito il ritiro della Fiorentina, vuole il Milan

Arrivo nel ritiro viola di Moena, colloquio velocissimo con Pioli e nuova fuga. Nikola Kalinic, rientrato ieri a Moena, partirà nuovamente per la Croazia. La punta viola, ufficialmente, torna in patria per svolgere alcune pratiche burocratiche dopo il furto subito la scorsa settimana. Ma con i Viola pare essere rottura. Anche perché intervistato da Violachannel ha ribadito: “Il Milan? Ho detto quello che era il mio pensiero e il mio vero desiderio, ma io ho un contratto che mi lega alla Fiorentina e sono un professionista. Per questa ragione dovrà essere la società a decidere qual è la soluzione migliore per tutti”.

Alla base qualche problema familiare

"Ho avuto alcuni seri problemi familiari - ha spiegato Kalinic lasciando il ritiro - che si sono accavallati ad una rapina che abbiamo subito. Adesso la situazione è più tranquilla ed è per questo che sono tornato. Mi dispiace dover lasciare di nuovo il ritiro ma venerdì dovrò tornare per risolvere definitivamente questi problemi. Ringrazio la Fiorentina per avermi concesso questa possibilità".

L'agente è a Milano

Intanto a Milano c'è il suo agente, Fali Ramadani e la trattativa tra Milan e Fiorentina prosegue: le parti si erano avvicinate nei giorni scorsi, dopo l'apertura della Viola alla cessione. 25 più bonus le richieste della Fiorentina, 22 milioni l'offerta rossonera. Si tratterà, ma questa nuova fuga di Kalinic fa comunque intendere che il suo futuro potrebbe davvero essere lontano da Firenze.