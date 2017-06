L'agente di Biglia conferma l'addio alla Lazio: "Vuole andare via, non solo il Milan su di lui"

L’agente di Lucas Biglia Enzo Montepaone ha parlato al Messaggero del futuro del suo assistito. Il capitano biancoceleste, con contratto in scadenza nel 2018, è ormai deciso a lasciare la Lazio.

“Un mese fa Lucas ha parlato con la Lazio, rendendo chiara la propria intenzione di andare via. E’ in corso una trattativa con il Milan e siamo in attesa che i club trovino un accordo definitivo. Aspettiamo, anche c’è anche una possibilità di approdare in Inghilterra. Di più però non posso dire in merito“.

Non solo il Milan quindi sul nazionale argentino, con i rossoneri che tuttavia sono più avanti nelle trattative rispetto alle concorrenti: “A discutere devono essere Lazio e Milan, alla ricerca di un accordo finale. Io sarò in Italia la prossima settimana, sperando che il tutto possa risolversi in tempi brevi“.