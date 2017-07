L'ammissione di Rummenigge: "La trattativa Douglas Costa-Juventus procede bene"

Sempre più vicini, ogni giorno che passa. Rimangono ormai pochi dettagli a separare Douglas Costa e la Juventus. E ormai, al Bayern Monaco nessuno nasconde più che la trattativa è avviata verso un finale felice: nemmeno Karl-Heinz Rummenigge. Di questo l'ex centravanti dell'Inter, oggi CEO del club campione di Germania, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione di Corentin Tolisso, centrocampista arrivato in Baviera dal Lione e strappato - guarda caso - alla concorrenza della stessa Juventus.

Le parole di Rummenigge

" Stiamo parlando con la Juventus, la trattativa sta procedendo bene ma non c'è ancora nulla di firmato. Il giocatore ci ha detto che vorrebbe andarsene e noi vogliamo assecondare la sua volontà. C'è una somma da pagare, e una volta che questa sarà stata pagata, potremo concludere l'operazione "

Prestito con obbligo di riscatto?

La formula di pagamento, come emerso negli ultimi giorni, è il punto su cui Bayern e Juventus devono trovare un accordo definitivo. Si dovrebbe chiudere per un prestito oneroso con obbligo di riscatto: 10 milioni subito da versare nelle casse dei tedeschi, più altri 30 tra un anno. Un accordo leggermente diverso da quello che nelle scorse sessioni di mercato ha visto coinvolti Kingsley Coman e Mehdi Benatia, gli altri due giocatori - oltre ad Arturo Vidal - oggetto degli affari tra i due club: entrambi hanno cambiato maglia in prestito con diritto di riscatto, venendo comunque acquistati a titolo definitivo.

Anche Bernardeschi

Douglas Costa sarà il primo tassello da inserire nell'undici titolare di Allegri, ma forse non l'unico: il suo arrivo esclude quello del connazionale Danilo (Real Madrid) e dell'ivoriano Aurier (PSG), entrambi extracomunitari come lui, ma non quello di Federico Bernardeschi, nonostante la zona d'azione dei due in campo sia simile. Senza dimenticare il possibile inserimento di un centrocampista (Matuidi ed Emre Çan in lizza), altra priorità della dirigenza bianconera. Dopo settimane di apparente letargo, il mercato dei campioni sta per entrare nel vivo.