L'avvocato di Diego Costa stronca il Milan: "Vuole solo l'Atletico Madrid"

Fuori uno. Da oggi, a meno di sorprese comunque sempre possibili nell'imprevedibile mondo del calciomercato, Diego Costa può essere considerato un ex obiettivo del Milan. Il club rossonero ha pensato e continua a pensare anche all'attaccante spagnolo di origini brasiliane per rinforzare il proprio reparto offensivo, ma sembra doversi mettersi il cuore in pace: la volontà del giocatore, più chiara che mai, è quella di tornare all'Atletico Madrid dopo tre stagioni.

"Non accetta altri club"

Ad annunciarlo all'agenzia EFE è Ricardo Cardoso, avvocato di Diego Costa: secondo il legale, lo stallo nella situazione dell'attaccante del Chelsea, fuori dai piani di Antonio Conte, potrebbe essere risolto con una richiesta formale di trasferimento: "Il Chelsea non ha mai smentito il comportamento dell'allenatore, né in pubblico né in privato. Anzi, ha sempre dimostrato di essere d'accordo con il modo in cui sta trattando Diego Costa. Questi comportamenti discriminatori rendono impossibile il ritorno al Chelsea finché l'allenatore sarà Conte, non esistendo le condizioni per farlo". Dunque, dove accetterebbe di giocare Costa? Solo nell'Atletico, il club con cui il giocatore ha mantenuto un rapporto strettissimo anche a distanza.

" In questo momento Costa non ammette di giocare in un altro club che non sia l'Atletico Madrid, club in cui ha ottenuto un grande successo sportivo e in cui, prima di tutto, è stato rispettato e considerato da tutti, anche dopo essere andato via "

Fermo fino a gennaio

Dichiarazioni chiare, chiarissime. Parole che praticamente tagliano fuori il Milan dalla corsa a Diego Costa, nonostante le sensazioni positive delle ultime ore e la mediazione di Jorge Mendes. Del resto, come detto, il rapporto tra l'attaccante e l'Atletico Madrid è sempre rimasto vivo: prova ne sia la diretta Instagram in cui, qualche settimana fa, l'attaccante si è mostrato senza problemi con addosso una maglia biancorossa. Poco importa che, a meno di un anno dai Mondiali, in caso di firma con i Colchoneros non potrà scendere in campo fino a gennaio a causa del celeberrimo blocco al mercato imposto al club spagnolo: la sua volontà è una e una sola. E per il Milan è una pessima notizia.