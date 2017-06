La conferma ufficiale della Juventus: Dani Alves ha rescisso il contratto

Adesso è davvero finita. Anche ufficialmente, dopo gli episodi controversi e i botta e risposta delle ultime settimane. Dani Alves non è più un giocatore della Juventus: a confermarlo, dopo l'anticipazione data la scorsa settimana dall'ad Marotta, è stato lo stesso club bianconero con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale.

Il comunicato della Juventus

" Dani Alves ha rescisso il contratto con la Juventus. L'esterno brasiliano termina quindi la sua avventura in bianconero dopo una stagione, durante la quale ha conquistato uno scudetto, il sesto consecutivo per la squadra, una Coppa Italia, e ha raggiunto la finale di Champions League "

Un rapporto finito male

Il rapporto tra Dani Alves e la Juventus si era deteriorato nelle ultime settimane, complice qualche uscita poco felice del brasiliano sui social e in tv: prima un maldestro consiglio al compagno Paulo Dybala, esortato ad "andare via per potersi migliorare", e poi la pubblicazione sul proprio profilo Instagram delle scarpe cui era sceso in campo due anni fa a Berlino. Quando il brasiliano vestiva la maglia del Barcellona, trionfatore in finale di Champions League proprio sulla Juventus. Segnali evidenti del malessere dell'ex azulgrana, che ha cercato e trovato un accordo con la società: ora è libero di scegliere la sua prossima destinazione.

Juventus' Dani Alves looks set to leave the clubPA Sport

Futuro a Manchester

Il destino di Dani Alves è scritto: a giorni firmerà un biennale con il Manchester City, allenato da quel Pep Guardiola che con lui ha condiviso tanti anni indimenticabili al Barcellona. Anche il Chelsea ci ha provato, ma senza successo. Dopo Liga e Serie A, a 34 anni appena compiuti il terzino assaporerà dunque per la prima volta la sensazione di calcare i campi della Premier League.

Chi dopo di lui?

La Juventus sarà ora costretta a intensificare la caccia all'erede di Dani Alves. Tra i tanti nomi usciti dopo la frattura, quello di Danilo sembra essere il preferito da parte della dirigenza bianconera. In corsa c'è però anche Matteo Darmian, del Manchester City, senza dimenticare il milanista Mattia De Sciglio. Proprio lì, dove non si sarebbe aspettato di dover intervenire, Marotta dovrà mettere mano al portafogli per colmare la falla lasciata dall'addio di Dani Alves.