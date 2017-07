La differenza di Bernardeschi: cosa può dare in più alla Juve rispetto a Cuadrado e Douglas Costa

I tempi sono maturi. La Fiorentina è ancora in attesa dell’offerta giusta, ma la Juventus può dirsi forte dell’accordo con il giocatore. Federico Bernardeschi sembra destinato a vestire la maglia bianconera, per una cifra che potrebbe passare dai 40 ai 50 milioni di euro. Un ingaggio per certi versi a sorpresa, considerando quanto Beppe Marotta sia stato vicino a Domenico Berardi negli anni passati e a Douglas Costa nei primi giorni di questa sessione di mercato. Alla fine, pare che i dirigenti juventini si siano orientati sul miglior giocatore dell’Under 21 all’ultimo Europeo di categoria, un ragazzo classe 1994 che non graverà sul numero di extracomunitari inseribili in rosa, permettendo ai bianconeri di assicurarsi anche Danilo come successore di Dani Alves.

Ma cosa può aggiungere Bernardeschi allo scacchiere di Massimiliano Allegri? Proviamo a capirne di più con l’utilizzo delle statistiche di Whoscored e Squawka, paragonando il rendimento nell’ultimo campionato suo e quello di Juan Cuadrado e Douglas Costa. Ovvero il giocatore con cui entrerebbe in competizione per un posto da esterno destro nel 4-2-3-1 e l’esterno che era il primo obiettivo di mercato della Juventus.

La fase offensiva

La sensazione è che, puntando Bernardeschi, Marotta abbia voluto aggiungere fantasia e alternative sulle fasce. Soluzioni che di fatto sono scarseggiate nella parte finale della stagione, quando Allegri ha virato sul 4-2-3-1 e Marko Pjaca è finito in infermeria. Dal punto di vista statistico, paragonando il rendimento dell’esterno attualmente alla Fiorentina con gli altri due (confronto basato sui dati medi relativi ai 90 minuti), notiamo come Bernardeschi calci quasi quanto Douglas Costa (2,7 volte a partita contro 2,8, decisamente di più rispetto all’1,5 di Cuadrado) ma abbia un repertorio più vasto rispetto al brasiliano, che tira nel 75% dei casi da fuori area. Del tutto simile è l’apporto del trio in termini di passaggi chiave e assist, così come di cross completati. A variare, semmai, è il numero di dribbling. Bernardeschi ne completa la metà di Douglas Costa, con un dato identico a quello di Cuadrado. Ma, rispetto al colombiano, sbaglia in media più cross e subisce meno falli.

La fase offensiva di Bernardeschi, Cuadrado e Douglas CostaEurosport

Analizzando le percentuali dei tre giocatori, Cuadrado emerge come il calciatore con il dato migliore relativo a passaggi completati (85,7%) a fronte di una frequenza più alta di tentativi (38,1 in media). Un dato che si spiega con una minore ricerca di soluzioni complicate rispetto agli altri due giocatori, decisamente più fantasiosi nel contributo di squadra. Bernardeschi, dal canto suo, emerge per distacco in quanto a percentuale realizzativa (37,04% contro il 28,5% di Douglas Costa e il 18,1% di Cuadrado, rigori esclusi) e percentuale realizzativa totale (14,49% contro il 9,5% di Douglas Costa e il 5,5% di Cuadrado). L’italiano è anche il migliore per percentuale di tiri in porta sui tiri complessivi, fatto decisamente importante se si considera che stiamo parlando del giocatore che – dei tre – ha tirato e segnato di più nell’ultimo campionato.

Il confronto percentuale di Bernardeschi, Cuadrado e Douglas CostaEurosport

La fase difensiva

In fase difensiva, Cuadrado è per distacco il giocatore che recupera più palloni (3,2 in media contro gli 1,3 di Bernardeschi e gli 1,2 di Douglas Costa), mentre Bernardeschi è quello che ne perde decisamente di più (5,7 in media contro le 3,6 di Cuadrado e le 2,7 di Douglas Costa). Per il resto, si tratta di dati sostanzialmente identici. Come era ovvio che fosse, il colombiano resta il giocatore con una maggiore propensione al sacrificio.

La fase difensiva di Bernardeschi, Cuadrado e Douglas CostaEurosport

Le conclusioni

Non sorprende la diversità di Bernardeschi rispetto a Cuadrado, quanto il fatto che in quasi tutti i parametri si sia dimostrato superiore a Douglas Costa. A falsare il confronto, però, è indubbiamente la stagione sfortunata vissuta dal brasiliano con Carlo Ancelotti in panchina. Detto questo, viene da pensare che l’ingaggio dell’italiano non sia fatto una follia. Specie se Allegri si dimostrerà ancora una volta sensibile alle esigenze di squadra, svincolando Bernardeschi da eccessivi compiti in fase di copertura e da una posizione troppo legata alla fascia. Anche perché, a differenza del brasiliano e come testimoniato in larghi tratti con Paulo Sousa in panchina, non dispone dell’accelerazione nel breve che gli permetterebbe di rientrare costantemente verso il centro del campo.