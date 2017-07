La Fiorentina andrà per vie legali dopo le dichiarazioni di Borja Valero

Un messaggio vocale "rubato", che ha scatenato il finimondo. La storia tra Borja Valero e la Fiorentina è agli sgoccioli ed oggi si è arricchita di un nuovo capitolo: "Non ho firmato niente con nessuno e se non l’ho fatto è stato più per voi tifosi che per la società", queste le parole inviate via WhatsApp dal giocatore spagnolo. "Mi piacerebbe uscire allo scoperto e parlare, ma sono sotto contratto con la Fiorentina e non posso farlo. Io sono stato sempre sincero, il giorno che potrò parlare farò una conferenza per spiegare alla gente tutto quello che è successo. Ancora non è sicuro al 100% che me ne vada, ma sicuramente finirà così perchè non ce la faccio più, mi hanno fatto piangere e non dormire in queste settimane".

La Fiorentina ha preso atto della situazione ed ha diramato un comunicato ufficiale, con queste parole:

" ACF Fiorentina informa che, alla luce delle dichiarazioni emerse da un messaggio vocale del proprio tesserato Borja Valero diffuse da vari mezzi di comunicazione, ha trasmesso il tutto al proprio ufficio legale per ogni opportuno approfondimento "