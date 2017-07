La Juventus decide di annullare il tour in Messico per riprogrammare la preparazione

Lo scorso 10 luglio è ufficialmente iniziata la stagione della Juventus. Tempo di ritiri in quel di Vinovo, in attesa dei campioni impegnati con le Nazionali e soprattutto dei nuovi acquisti. Il calcio estivo è da sempre contornato da tour mondiali ed amichevoli che tanto impegnano i pomeriggi e le serate estive dei tifosi bianconeri. Per la preparazione estiva, Allegri e i giocatori saranno accolti negli Stati Uniti dove negli ultimi giorni di luglio saranno impegnati in diverse amichevoli di livello internazionale. Al via il 23 luglio con un gustoso Juve-Barcellona, passando per il PSG e la Roma, per poi volare a Wembley con obiettivo il Tottenham.

Notizia di oggi l’annullamento del breve tour in Messico, dove la Juventus avrebbe dovuto affrontare il Monterrey e il Tigres, in occasione della Super Copa Tecate il 19 e 20 luglio prossimi. Motivazione ufficiale la riprogrammazione della prima parte della preparazione atletica. Ecco il comunicato integrale apparso sul sito della società:

" Juventus comunica che a causa della riprogrammazione della prima parte della preparazione della squadra in vista dei prossimi incontri ufficiali, non parteciperà alla SUPERCOPA TECATE 2017. Il calendario attuale e il programma della preparazione non avrebbe permesso di offrire uno spettacolo all’altezza delle aspettative del pubblico messicano. Le partite che Juventus FC avrebbe disputato in Messico con i club messicani di Monterrey e Tigres, previste per il 18 e 19 luglio prossimi a Monterrey, sono cancellate. La Juventus esprime il proprio dispiacere per Tecate, i tifosi e i club messicani Monterrey e Tigres, ai quali augura una stagione piena di successi e che spera di incontrare in futuro. "

Ecco invece nel dettaglio tutti gli impegni amichevoli della Juventus prima dell’inizio del campionato:

23 luglio (ore 00.00, East Rutherford, USA) – Juventus-Barcellona (International Champions Cup)

27 luglio (ore 02.30, Miami, USA) – Juventus-PSG (International Champions Cup)30 luglio (ore 22.00, Foxborough, USA) – Juventus-Roma (International Champions Cup)

5 agosto (ore 18.30, Londra, UK) – Tottenham-Juventus