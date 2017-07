La Lazio esclude Keita dall'amichevole: "Non mi fanno giocare...". L'Inter osserva

Che quello tra la Lazio e Keita Balde non sia un rapporto improntato sulla massima serenità è palese ormai da anni. Stavolta, però, siamo davvero arrivati ai titoli di coda. O almeno, questo fanno pensare gli innumerevoli segnali che provengono dal mondo biancoceleste: l'ultimo è l'esclusione dell'attaccante senegalese dall'amichevole che la squadra di Simone Inzaghi disputerà contro la Triestina ad Auronzo di Cadore (calcio d'inizio alle ore 17).

"Non mi fanno giocare"

Una voce che è nata nelle scorse ore, che è cresciuta d'intensità e veridicità e che è diventata una certezza. Per bocca - o meglio, tastiera - dello stesso Keita, che su Twitter si è sfogato senza troppi giri di parole:

" Io ci sono! Sempre pronto per dimostrare il mio valore e la mia professionalità. Ma oggi la società ha deciso di non farmi giocare... "

Il viaggio milanese

Una decisione presa dalla dirigenza, ma anche dallo stesso Inzaghi, per dare un segnale forte a Keita e frenare le sue bizze. L'ultima, il viaggio a Milano di lunedì, nel giorno libero concesso dall'allenatore ai propri giocatori. Una scelta che ha immediatamente fatto pensare a un'accelerazione della trattativa con l'Inter, una delle maggiori interessate all'attaccante senegalese, anche se Roberto Calenda, il procuratore di Keita, ha provveduto a smorzare ogni illazione: "Prima aveva l'accordo con una squadra. Ora va a firmare per una nuova? È il suo giorno libero, si riposa come crede e voi... inventate di meno".

Braccio di ferro

Un vero e proprio braccio di ferro, come quello che aveva caratterizzato la scorsa estate. Il gran finale di campionato di Keita ha nascosto la polvere sotto al tappeto, ma con il ritorno del mercato ogni magagna è nuovamente emersa. Il giocatore ha il contratto in scadenza tra un anno, il rinnovo è ormai una questione da scartare ma l'impasse prosegue: la trattativa tra Lazio e Milan non si è tramutata in realtà, quella con la Juventus non sta procedendo su binari particolarmente concreti. Rimane l'Inter, che deve prima cedere Perisic ma che registra con particolare attenzione gli avvenimenti di Auronzo.