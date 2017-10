La moviola: VAR contestata, il caso Bonucci e la Juventus alimentano le polemiche

Chievo-Hellas Verona 3-2 (arbitro: Abisso)

Var super impegnato nel derby del Bentegodi. E' grazie al supporto video che l'arbitro convalida la rete dell'1-1 del Chievo, Inglese parte in posizione regolare sul cross di Birsa. Nessun dubbio invece in occasione del rigore per il Chievo, netto e ingenuo il fallo di Zuculini su Hetemaj. Il difensore dell'Hellas, già ammonito, rischia l'espulsione che rimedia però qualche minuto dopo per un intervento scomposto da dietro a centrocampo. In quest'occasione, però, Zuculini sembra prendere la palla. In avvio di ripresa è ancora il Var a segnalare il rigore per l'Hellas per un tocco di mani di Gamberini su colpo di testa di Caceres. Nel finale, ancora il supporto video segnala all'arbitro la posizione di fuorigioco di Stepinski a cui viene quindi annullato il gol del possibile 4-2.

Atalanta-Bologna 1-0 (arbitro: Maresca)

Al 40' De Roon stende Verdi a centrocampo, un minuto dopo altro brutto intervento di Masina su Castagne. In entrambi i casi poteva starci il cartellino rosso. Nella ripresa sul gol di Cornelius è ininfluente la posizione di fuorigioco di Spinazzola, che non partecipa all'azione. Al 35' gli emiliani rimangono in dieci uomini per l'espulsione per doppia ammonizione di Gonzalez: giusto il secondo giallo per il difensore che si aggrappa ai pantaloncini di Cornelius.

Benevento-Fiorentina 0-3 (arbitro: Gavillucci)

Sul finire del primo tempo Ciciretti protesta per un rinvio di Badelj ma il centrocampista tocca il pallone con il ginocchio e non con il braccio. L'arbitro giustamente lascia correre. Regolare la rete del raddoppio dei toscani nella ripresa: sia Veretout che Babacar si trovano in posizione regolare. Corretta l'assegnazione del rigore che porta al 3-0 dei toscani. Brignoli infatti sfiora soltanto il pallone in uscita prendendo le gambe di Babacar.

Milan-Genoa 0-0 (arbitro: Giacomelli)

L'episodio chiave arriva al 23'. Il Var porta infatti all'espulsione di Bonucci che nel tentativo di tenere a distanza Rosi gli rifila una gomitata in fronte. Il direttore di gara non si era accorto del contatto e prende il provvedimento dopo aver visionato l'episodio al monitor. Il Milan protesta, ma la decisione è corretta. Al 35' manca un rigore al Milan: sugli sviluppi di un calcio di punizione Rigoni spinge Bonaventura a palla lontana. Il penalty poteva starci. Non c'è niente invece su un contatto tra Kalinic e Rossettini. Il croato accentua la caduta appena sente le mani dell'avversario sulla sua schiena.

SPAL-Sassuolo 0-1 (arbitro: Fabbri)

Sul finire del primo tempo la Spal reclama un rigore per un presunto mani di Gazzola sul colpo di testa di Vaisanen, ma l'arbitro vede bene e lascia correre dato che il difensore tocca la sfera con l'addome. Al 38' errata valutazione del direttore di gara che ammonisce Duncan per un intervento pulito su Schiattarella. Due minuti dopo manca invece un giallo a Lazzari per un fallo sullo stesso Duncan. Nessun dubbio sul penalty concesso ai neroverdi per un fallo di Vaisanen su Gazzola. Infine, al 45', giusta l'espulsione di Cassata, entrato qualche minuto prima, che falcia in scivolata Lazzari.

Torino-Roma 0-1 (arbitro: Damato)

Giusta la punizione che porta al gol di Kolarov. E' evidente infatti la spinta di De Silvestri ai danni di El Shaarawy proprio sotto gli occhi del direttore di gara.

Udinese-Juventus 2-6 (arbitro: Doveri)

Al 25’, sul punteggio di 1-2, c’è l’episodio che fa infuriare i bianconeri. In area c’è un contatto tra Adnan e Mandzukic ma per il Var Massa quello di Doveri non viene evidentemente considerato errore chiaro ed evidente tanto da decretare il rigore per i bianconeri. Il croato per un battibecco con il difensore subisce un cartellino giallo, la stessa sanzione adottata nei confronti del giocatore della squadra friulana. Mandzukic, però, eccede nelle proteste, manda a quel paese l’arbitro e rimedia il secondo cartellino giallo rischiando a quel punto anche il rosso diretto. A prescindere dall’episodio resta la leggerezza dell’attaccante croato. E' in posizione regolare invece Danilo in occasione del calcio di punizione che porta al 2-2 in avvio ripresa. Il brasiliano è tenuto in gioco da Lichtsteiner. Poco dopo Delneri viene allontanato per proteste in seguito all'ammonizione di Perica che si oppone con tutto il corpo fermando la corsa di Cuadrado. Giusto il fallo e giusto il cartellino. Al 20' annullata correttamente una rete a Dybala per un precedente fuorigioco di Higuain. Infine il Var non interviene in occasione di un dubbio contatto in area tra Alex Sandro e Stryger: l'esterno della Juventus allarga il braccio ostacolando l'avversario, anche qui poteva starci il rigore.

Lazio-Cagliari 3-0 (arbitro: Pairetto)

Corretta l'assegnazione del rigore ai biancocelesti, trasformato da Immobile: l'attaccante viene toccato nettamente dal portiere rossoblù Crosta. Fischiato un fuorigioco a Farias che segna l'1-1: i dubbi restano perché l'attaccante dei sardi sembra in linea con Bastos, si tratta davvero di millimetri. L'arbitro prima convalida e poi annulla dopo il ricorso al Var. Nella ripresa altra rete annullata al Cagliari, ma stavolta l'offside di Pavoletti che insacca dopo la traversa di Farias è evidente.

