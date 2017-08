La prima di Bonucci capitano del Milan tra straniamento e ovazioni, in attesa degli esami

Straniamento, è stata la primissima sensazione nel vedere Leonardo Bonucci indossare la maglia rossonera (la prima maglia, quest’anno meravigliosamente vintage per giunta): abituati come eravamo a osservarlo di bianconero vestito, come fosse una seconda pelle, quasi quasi andava "insieme la vista”, ci passerete il termine. Quella di ieri è stata soprattutto la sua serata, la serata in cui ha raccolto ovazioni e cori dal pubblico rossonero, è partito per la prima volta da titolare nello scacchiere di Montella e soprattutto ha indossato la fascia da capitano. Il principale motivo d’interesse nel quadro di un’amichevole di rodaggio e niente più.

Bonucci-mania

"Bonucci uno di noi”, addirittura "C’è solo un capitano”, cantavano dagli spalti del Massimino di Catania durante la sfida con il Betis Siviglia: l’ex pilastro della difesa della Juventus è ormai assurto a beniamino del tifo rossonero e non a caso esattamente una settimana fa aveva fatto venire giù San Siro al momento del suo ingresso in campo per il saluto ai tifosi. L’acquisto del 30enne di Viterbo ha fatto svoltare il mercato rossonero, cambiando dall’oggi a domani status, peso specifico e ambizioni del club di via Aldo Rossi. È inevitabile i tifosi guardino a lui come l’uomo dei sogni.

" La fascia pesa per i precedenti capitani che l’hanno indossata. Leo ha personalità e carisma giusti per farlo (Christian Abbiati). "

Promosso col Betis, ora i test veri

E poi c’è il campo, da sempre un aspetto tutt’altro che secondario. Nonostante una condizione ancora da affinare, Leonardo Bonucci è sceso in campo con la giusta determinazione: che sia un leader nato lo si è visto nel pre partita dal modo in cui ha galvanizzato il compagno di reparto Cristian Zapata. Ricorrendo alla bisogna alle maniere forti (sacrosanto giallo per un avversario scappato via in velocità) Bonucci si è calato con maestria nella parte, senza risparmiare le sue proverbiali sventagliata nell’impostazione dalla prima linea. Giocando già col pilota automatico inserito. Tra una settimana l’esame Shkendija, il primo della sua nuova avventura: San Siro sarà tutto per lui, perché nei cuori dei tifosi ha già fatto breccia. Resta la curiosità di capire sin dove il nuovo e ambiziosissimo Milan si potrà arrampicare: per Bonucci trascinarlo più in alto possibile sarà al contempo onore e onere; l'entusiasmo iniziale va alimentato.