La prima giornata di campionato: la Juventus riparte dal Cagliari, subito Inter-Fiorentina

Il momento più atteso è finalmente arrivato. La Serie A svela il calendario della prossima stagione e inizia con una prima giornata a cavallo tra sabato 19 e domenica 20 agosto. Un weekend che vedrà la Juventus campione d’Italia ripartire in casa contro il Cagliari, mentre il big-match pare indubbiamente quello di San Siro. La nuova Inter di Luciano Spalletti affronterà infatti la Fiorentina dell’ex Stefano Pioli.

Da prendere con grande attenzione i debutti di Roma e Napoli. I giallorossi saranno impegnati all’Atleti Azzurri d’Italia contro l’Atalanta rivelazione nell’ultima stagione, mentre i partenopei andranno in scena al Bentegodi contro il neopromosso Hellas Verona. Avvio in trasferta anche per il Milan, atteso allo Scida dal Crotone.

La SPAL neopromossa inizia dall’Olimpico contro la Lazio, mentre il Benevento debutterà a Marassi contro la Sampdoria.

Il CALENDARIO completo

La prima giornata:

Sabato 19 agosto, ore 18:00 – Juventus-Cagliari

Sabato 19 agosto, ore 20:45 – Verona-Napoli

Domenica 20 agosto, ore 18:00 – Atalanta-Roma

Domenica 20 agosto, ore 20:45 – Bologna-Torino

Domenica 20 agosto, ore 20:45 – Inter-Fiorentina

Domenica 20 agosto, ore 20:45 – Lazio-SPAL

Domenica 20 agosto, ore 20:45 – Sampdoria-Benevento

Domenica 20 agosto, ore 20:45 – Sassuolo-Genoa

Domenica 20 agosto, ore 20:45 – Udinese-Chievo

Lunedì 21 agosto, ore 20:45 – Crotone-Milan