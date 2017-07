La Roma annuncia Defrel imitando la genialata del Southampton

Avevano fatto sorridere l’intero web lo scorso 13 luglio con il video-parodia più divertente di tutta l’estate. Nella rincorsa al video più creativo sugli account social ufficiali delle società – soprattutto in Inghilterra – il Southampton si era superato con l’annuncio del rinnovo per un ulteriore anno del 36enne secondo portiere Stuart Taylor.

Un tweet che aveva fatto il giro del web e che non è passato inosservato nemmeno qui in Italia. Tanto da scatenare un simpatico caso di plagio. E’ quello dell’account ufficiale in inglese della Roma, che così ha voluto annunciare l’arrivo in maglia giallorossa di Defrel.

Tweet che chiaramente non è passato inosservato di fronte ai diretti interessati, che simpaticamente hanno così reagito.

…e Roma che con altrettanta simpatia ha provato a far finta di nulla.

Insomma, nella nuova frontiera del calcio moderno grande attenzione dunque per la creatività sui social. O la creatività tutta particolare, in questo caso, della Roma. Due sorrisi per tutti e sotto con la prossima società che vorrà provare a diventare virale.

