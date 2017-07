La Roma ha il suo terzino sinistro: dal Manchester City arriva Kolarov

Habemus terzino. Vera croce della Roma dopo l'infortunio di Emerson e la cessione al Napoli di Mario Rui, il ruolo ha finalmente un proprietario: è il trentunenne Aleksandar Kolarov, che dopo 7 stagioni sta per concludere la propria esperienza al Manchester City per far ritorno nella Capitale, dove aveva già vestito la maglia della Lazio. Operazione chiusa con gli inglesi e ufficialità attesa nei prossimi giorni.

5 milioni più bonus al City

5 milioni più un altro milione e mezzo di bonus: è questa, secondo 'Sky Sport', la cifra che la Roma sborserà per avere Kolarov, pronto a firmare un contratto di 3 anni. La trattativa andava avanti con particolare intensità da qualche giorno, stanti le difficoltà giallorosse nell'arrivare al torinista Antonio Barreca, l'altro obiettivo per la fascia sinistra della retroguardia, e si è ora conclusa positivamente. Al Manchester City, come noto, dovrebbe invece andare Benjamin Mendy, gioiello del Monaco e uno dei grandi protagonisti della splendida stagione monegasca.

Le parole di Guardiola

Lo stesso Pep Guardiola, al termine del derby americano disputato nella notte contro il Manchester United (2-0 per gli uomini di Mourinho), aveva in pratica confermato l'addio di Kolarov in direzione Roma:

" Non mi piace lavorare con chi non ha voglia di restare qui. La Roma è una bella opportunità. Aleksandar mi ha chiesto di partire, credo sia la soluzione migliore per tutti. Lì peraltro ha già vissuto. Gli auguro il meglio "

Quel gol nel derby del 2009

Alla Roma, Kolarov dovrà far dimenticare il proprio passato alla Lazio: fu proprio il club biancoceleste a portarlo nel grande calcio, prelevandolo nell'estate del 2007 dall'OFK Belgrado. 81 presenze in Serie A per il serbo con la maglia laziale, condite da tre reti. Una delle quali, ironia della sorte, proprio contro i giallorossi nel derby vinto per 4-2 l'11 aprile del 2009: una inarrestabile discesa sulla sinistra, prima di rientrare verso il centro e indirizzare in rete con un destro poco potente, ma molto preciso.

Alexander Kolarov LazioGetty Images

Settimo acquisto

Kolarov sarà il settimo acquisto concretizzato nelle ultime settimane da Monchi: prima di lui erano già arrivati il messicano Moreno, l'olandese Karsdorp, il turco Cengiz Ünder e i francesi Gonalons e Defrel da Lione e Sassuolo, oltre al riacquisto del giovane Pellegrini dagli stessi emiliani. Va dunque ridisegnandosi pian piano una formazione che di contro ha perso tre elementi come Salah, Rüdiger e Paredes. Sarà una Roma diversa da quella della passata stagione, specialmente in difesa. Intanto, l'ultimo tassello va al proprio posto: Di Francesco può finalmente accogliere anche il sospirato terzino sinistro.

Acquisto Provenienza Costo (esclusi bonus) Hector Moreno PSV 5,7 milioni Rick Karsdorp Feyenoord 14 milioni Maxime Gonalons Lione 5 milioni Lorenzo Pellegrini Sassuolo 10 milioni Cengiz Ünder Istanbul BB 13,4 milioni Gregoire Defrel Sassuolo 20 milioni Aleksandar Kolarov Manchester City 5 milioni