La Roma silenziosa non va sottovalutata: con Mahrez rosa completa e competitiva

Seconda forza del campionato, con proprio record di punti. Poi via Szczesny, Salah, Rudiger, Paredes più le comparse Mario Rui, Grenier, Vermaelen. Il tutto considerando l’addio al calcio giocato di un simbolo come Francesco Totti. E dentro Karsdorp, Moreno, Pellegrini, Gonalons, Under, Kolarov, Defrel e quello momentaneo di Skorupski. Una rivoluzione totale, non troppo rumorosa, targata Monchi, con il benestare della proprietà e del nuovo tecnico Eusebio Di Francesco. La Roma 2017/18 si presenterà ampiamente rinnovata al via della prossima stagione. Il Napoli, rimasto pressoché immutato, e il Milan, che ha stravolto l’ossatura della squadra, pur con motivazioni opposte, sono da considerare più credibili come rivali della Juventus per la lotta al titolo? No. Non proprio. Perché è vero che la Roma ha perso alcuni giocatori fondamentali, ma ha mantenuto un centrocampo di livello altissimo (Strootman-Nainggolan-De Rossi-Gonalons-Pellegrini) e ha inserito un mix di giovani ed esperti in modo ponderato, nei ruoli in cui servivano. Il recupero completo di Florenzi e l’arrivo di un top davanti (Mahrez nome caldo) manterrebbero alto il livello di una squadra forse troppo sottovalutato.

Gonalons RomaLaPresse

Di Francesco accontentato: sono almeno in due per ogni ruolo

Il nuovo tecnico giallorosso conosce benissimo l’ambiente, avendoci giocato dal 1997 al 2001, e dopo le ottime stagioni al Sassuolo, vuole sfruttare al meglio la grande occasione offertagli dal club capitolino. La Roma può già vantare ora almeno due alternative per ruolo. Alisson-Skorupski, Karsdorp-Bruno Peres, Manolas-Juan Jesus, Fazio-Moreno, Kolarov-Emerson, i cinque centrocampisti sopra citati, Perotti-El Shaarawy, Dzeko-Defrel, Cengiz Under e l’ultimo colpo che sta tentando di piazzare Monchi. Una rosa vasta e ben assortita che, senza alcuna ulteriore partenza, potrebbe tranquillamente competere ad alti livelli.

Kolarov Cengiz UnderLaPresse

Under e Karsdorp le scommesse, ma i big ci sono ancora

Perché è verissimo che Kardsorp (esterno destro olandese che si farà notare), Moreno (capitano del Messico) e Under (probabilmente il giocatore turco di maggior talento) sono tutti da verificare in Italia, ma è altrettanto innegabile che Manolas, Fazio, Florenzi, Strootman, De Rossi, Nainggolan, Dzeko o Perotti rimangono giocatori ben al di sopra della media. Proprio il rinnovo del belga, finalmente atteso nei prossimi giorni, potrebbe alzare ulteriormente il morale di uno spogliatoio che pare unito e sereno. Avere una “colonna vertebrale” solida e che gioca insieme da tempo, aiuta nel creare quelle alchimie decisive per ottenere i risultati sperati.

Serve un’ala di spessore: Mahrez obbiettivo dichiarato, in attesa c’è Berardi

Il tutto, ovviamente, deve essere completato con la classica “ciliegina sulla torta”. Perché il vuoto lasciato da Salah va colmato con una pedina dal profilo ben definito. Monchi sta cercando un giocatore che alzi il valore tecnico e garantisca gol e assist. Preferibilmente mancino. Il nome principale resta quello dell’algerino Riyad Mahrez. Il Leicester chiede 40 milioni, la Roma ne offre per ora 30 più bonus. La trattativa è aperta e viva. In alternativa, molto più defilato, rimane Domenico Berardi, pupillo di Di Francesco e forse pronto per il grande salto. Un ultimo tassello per completare un puzzle ideale. La Roma non è sotto le luci dei riflettori al momento, ma, lo dice la storia, quando comincia senza troppe pressioni, poi sfodera le sue stagioni migliori.