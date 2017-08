La Sampdoria prende forma: in attesa di Schick, arrivano Ferrari e Gaston Ramirez

Prende corpo la squadra di Giampaolo con gli ultimi due arrivi, che entreranno con ogni probabilità nell'XI titolare della Samp. Dal Boro c'è Gaston Ramirez per il ruolo di trequartista, dal Sassuolo arriva invece il prestito del difensore Ferrari. Ancora incerta la posizione di Schick: il ceco affronterà altre visite mediche tra lunedì e martedì, con il giocatore che spera ancora di poter finire alla Juventus...

Gaston Ramirez a titolo definitivo dal Boro

L’arrivo era già formalizzato, oggi la Sampdoria lo ha anche ufficializzato. Niente Sneijder, il neo trequartista della squadra di Giampaolo è Gaston Ramirez costato 9 milioni (più 2 di bonus) dal Middlesbrough. Il classe ’90 ha firmato un contratto di 5 anni fino al 2022 e rientra in Italia dopo l’esperienza al Bologna dal 2010 al 2012 (12 reti in 58 presenze in Serie A).

Ferrari in prestito dal Sassuolo: difesa completata

Con Ramirez, la Samp ha il suo trequartista, intanto viene completata anche la difesa da destinare a Giampaolo. Dal Sassuolo è infatti arrivato Gianmarco Ferrari con la formula del prestito oneroso fino al giugno prossimo (1,5 milioni il costo dell’operazione). Sul classe ’92, c’è anche il diritto di riscatto fissato a 13 milioni, con il Sassuolo che ha fissato anche la clausola di controriscatto a 16 milioni. Ferrari arriva da una buona stagione al Crotone dove ha collezionato 37 presenze e 3 reti.

La probabile formazione della Samp

Schick e le altre cessioni

Diverse le operazioni in entrata (sono arrivati anche Murru, Caprari, Kownacki e Vujcic), ma anche in uscita la Sampdoria si è data da fare, guadagnando parecchio. Tra Bruno Fernandes allo Sporting, Muriel al Siviglia e Skriniar all’Inter, i doriani hanno incassato la bellezza di 51,5 milioni (bonus esclusi). Tutta da definire, invece, la questione Schick visto che il ceco affronterà una nuova sessione di visite mediche nei prossimi giorni (tra lunedì e martedì). La Juventus non molla il colpo, con il classe ’96 che spera di vestire la maglia bianconera.