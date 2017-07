La sfida di Bernardeschi tra eclettico e generico: il dribbling può essere la chiave

Federico Bernardeschi ha 23 anni e una grande sfida davanti: abbandonare lo status di generico per diventare eclettico. Non importa la squadra in cui finirà, anche se c’è squadra e squadra. La Fiorentina pre-sisalvichipuò è stata palestra generosa, preziosa. Mai dimenticarlo. Per (non) essere un centrocampista segna molto, per essere un attaccante segna poco. Battezzato in serie A da Vincenzo Montella, con Paulo Sousa ha toccato la doppia cifra (11 gol, tre dei quali su rigore).

Cliente fisso della under di Gigi Di Biagio (due reti nella fase finale dell’Europeo in Polonia: alla Germania e alla Spagna, sullo 0-1) e già nel listone di Gian Piero Ventura (un gol al Liechtenstein), Bernardeschi è un giovanotto di sinistro che, proprio per la tendenza a imboscarsi sulla destra e da lì sterzare verso il centro, per poi liberare il mancino, è stato paragonato ad Arjen Robben. Calma. Può giocare esterno (ala) a sinistra o a destra, perno alto di un centrocampo a rombo - nella posizione, cioè, del trequartista - ma non mezzala come dimostrò, e naufragò, in Macedonia. Deve migliorare la fase difensiva, potrebbe tranquillamente convivere con Douglas Costa (o con Juan Cuadrado, sempre che resti alla Juventus), e non solo o non tanto al posto di uno dei due.

Federico Bernardeschi Italia Germania 2017Getty Images

Ha un bel tiro, ed è molto bravo nel battere le punizioni: strepitosa quella che calibrò a Moenchengladbach, con una traiettoria pazzesca. È debole nei colpi di testa, e non molto scaltro nei corpo a corpo. Si farà. Non è ancora un progetto di fuoriclasse, "rango" che in carriera, finora, ha raggiunto un’unica notte (contro il Napoli al Franchi, 3-3; in pratica, Bernardeschi contro tutti). E non sono sicuro che possa diventarlo. L’importante è che lo voglia: sarebbe già un bel punto di partenza. Più che sui cross, come sottolineava uno studio di Mattia Fontana, mi piace nell’assist breve, nello scatto radente.

Il dribbling deve essere il suo distintivo. Lo è già, ma non abbastanza. C’è bisogno di gente che salti l’uomo per spaccare o aprire le difese. Il dribbling non gonfia il problema, agevola la soluzione. Più che cosa intende fare «da» grande, Bernardeschi dovrà dirci cosa vuol fare "di" grande: basta e avanza. Non ha la cattiveria agonistica dell’altro Federico, Chiesa, Nereo Rocco lo avrebbe definito "de profession bel zoven". Rimane il ruolo, che non sarà l’unica cosa che pesa ma di sicuro conta.

Federico Bernardeschi festeggia un gol con la Fiorentina, Serie A 2016-2017LaPresse

Il calcio totale ha mescolato le mansioni, esaltandone gli effetti collaterali (e, talvolta, speciali), Bernardeschi per adesso rimbalza da uno schema all’altro, da una fascia all’altra, si parla di lui come di un "jolly", l’ombrello che apriamo per ripararci dalla pioggia ma pure dal sole, mica fessi. Le strade del calcio sono infinite, come certifica il trasloco di Radja Nainggolan da mediano a trequartista. Bernardeschi, non lo allontanerei troppo dalla porta avversaria, anche se ho dei dubbi che possa diventare un vero dieci, nel senso romantico della fantasia che tendiamo ad abbinargli, orfani dei genialoidi d’antan. Voi come la pensate?