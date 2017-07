La trattativa per Bonucci entra nel vivo: Milan e Juventus adesso sono distanti solo 10 milioni

Seguono aggiornamenti...

La richiesta della Juventus, secondo Sky Sport, sembra essere chiara adesso e la trattativa entra sempre più nel vivo: 40 milioni non trattabili, cash, e senza Mattia De Sciglio, così la trattativa si può chiudere. In questi minuti è in corso un contatto tra Lucci, l'agente del giocatore, e Marotta, ad della Juventus. I rossoneri stanno cercando di stringere subito i tempi, per chiudere entro domani alle 13 prima della partenza per la Cina. L'offerta del Milan finora si è fermata a 30 milioni più Mattia De Sciglio, motivo per cui la distanza tra le parti è di soli 10 milioni ora, con i rossoneri disposti a salire.

Secondo Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, la volontà del giocatore è quella di provare una nuova esperienza in Italia, escludendo l'estero per motivazioni personali. Marotta ha preso atto di quanto riportato da Alessandro Lucci, agente del giocatore, nell'incontro di oggi. La linea dei bianconeri è chiara, non si trattiene nessuno controvoglia.

Le due società hanno l'accordo a lavorare su due binari: se il Milan conclude per Bonucci, la Juve ha il via libera per prendere De Sciglio. Due operazioni distinte ma che sostanzialmente viaggiano su un vagone unico. La Juve valuta 40 milioni Bonucci, il Milan invece valuta 15 De Sciglio, con i bianconeri disposti a pagarne 10 per il terzino della Nazionale.