Lazio-Cagliari: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Patric, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Inzaghi

Indisponibili: Wallace, Basta, Lukaku, Anderson

Squalificati:

Cagliari (4-3-1-2): Crosta; Padoin, Andreolli, Pisacane, Capuano; Barella, Cigarini, Ionita; Joao Pedro; Pavoletti, Sau. Allenatore: Lopez

Indisponibili: Rafael, Cragno, Cossu

Squalificati:

Statistiche Opta

La Lazio ha vinto otto delle ultime 10 gare di Serie A contro il Cagliari (1N, 1P): i sardi non battono i biancocelesti dal maggio 2013.

In particolare la Lazio ha vinto tutte le ultime sei partite casalinghe di campionato contro il Cagliari, segnando esattemente quattro gol negli ultimi due incroci all’Olimpico.

Solo una volta nella sua storia in Serie A la Lazio aveva conquistato almeno 19 punti nelle prime otto partite giocate: nel 2010/11, quando vinse anche nella nona giornata.

Il Cagliari ha perso in tutte le ultime quattro giornate: è dal gennaio 2013 che i sardi con collezionano cinque ko consecutivi in Serie A.

La Lazio ha segnato 11 reti nella mezz’ora centrale di partita, tra il 30’ e il 60’, almeno due più di qualsiasi altra squadra.

Il Cagliari è invece la squadra che ha concesso più gol nel primo quarto d’ora di gioco finora: ben quattro, uno in ognuna delle ultime due giornate.

Il Cagliari è la squadra che calcia meno da fuori in questo campionato (solo 34 conclusioni nei primi otto turni) e la Lazio ha concesso una sola rete finora da fuori area (peggio solo di Juventus e Roma).

Ciro Immobile, quattro gol in quattro match di Serie A al Cagliari (tra cui una doppietta all’Olimpico nello scorso campionato), è il giocatore che ha contribuito a più punti per la propria squadra (10) con i suoi gol in questo campionato.

Due degli ultimi quattro gol in Serie A di Leonardo Pavoletti sono arrivati con colpo di testa: l’attaccante del Cagliari non segna però in trasferta in campionato da agosto 2016.

Solo Ivan Perisic (sette) ha partecipato attivamente a più gol di Luis Alberto (sei, con tre gol e tre assist) tra i centrocampisti di questo campionato.