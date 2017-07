Lazio, clamorosa rissa in allenamento: ghiaccio sul labbro per Felipe Anderson

Tensione altissima in allenamento durante il ritiro della Lazio. Come riporta il portale "Lalaziosiamonoi", nel corso della partitella finale Felipe Anderson ha subito una gomitata al volto da Hoedt e, nell'azione successiva, è intervenuto in modo deciso sull'olandese.

Il difensore non l'ha presa bene, ha rincorso il brasiliano e l'ha preso di petto. A prendere le parti del connazionale ci ha pensato Wallace che si è scagliato contro Hoedt e l'ha fatto cadere. Mentre la situazione stava degenerando, Radu ha provato a fare da paciere. Il risultato? Anche il rumeno è finito in terra.

Per evitare guai peggiori Inzaghi ha dunque messo fine alla partitella. Al termine dell'allenamento, Felipe Anderson è uscito con il ghiaccio sul labbro e, a margine della rissa, dagli spalti un tifoso ha gridato alla squadra: "Menateje a Biglia". Immobile, con un gesto di stizza, ha infine calciato il pallone tra il pubblico, fortunatamente senza colpire nessuno. Il clima in casa Lazio è veramente teso e intanto Lucas Biglia, insultato dai sostenitori biancocelesti, è sempre più vicino al Milan.