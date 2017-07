Le 5 trattative che vi siete persi oggi (06/07)

Kondogbia, c'è il Valencia

Rimarrà all'Inter o farà le valigie prima della fine del mercato? Nessuno ancora lo sa, ma quel che è certo è che per Geoffrey Kondogbia gli estimatori non mancano, nonostante i due anni altalenanti del francese con la maglia dell'Inter. Secondo 'Superdeporte', anche il Valencia è interessato al centrocampista nerazzurro: gli spagnoli sarebbero pronti a far pervenire un'offerta ufficiale.

Secondo noi: Kondogbia in Serie A non ha incantato, anzi. Ma i club che guardano a lui con interesse ci sono lo stesso. Certo, il grande ostacolo a una sua possibile cessione è la valutazione che ne dà l'Inter: dopo averlo strapagato per portarlo a Milano dal Monaco nel 2015, il club nerazzurro non accetterà di cederlo per meno di 30-35 milioni. Cifra che potrebbe scoraggiare pretendenti del rango del Valencia.

SPAL: Paloschi e Alfred Gomis

Dopo aver già preso Oikonomou, Felipe e Viviani, la SPAL non si ferma: ecco anche Alberto Paloschi dall'Atalanta e Alfred Gomis dal Torino, ma nell'ultima stagione prestato prima al Bologna e poi alla Salernitana. Altri due acquisti per un club che non vuole farsi trovare impreparato al ritorno in Serie A.

Secondo noi: Dubbi sull'effettiva utilità di Gomis, fin qui portiere più da B che da A; meno su Paloschi, nonostante l'esperienza negativa allo Swansea e poi all'Atalanta. Un attaccante così in una piccola, peraltro neopromossa, può fare la differenza. La SPAL, che l'ha strappato al Chievo dopo che i veronesi sembravano essere a un passo dalla chiusura, si aspetta dall'ormai ex nerazzurro almeno la doppia cifra in classifica cannonieri: traguardo raggiungibile, se ci saranno le giuste condizioni.

Hoedt Paloschi - Atalanta-Lazio - Serie A 2016/2017 - LaPresseEurosport

Ufficiale: de Guzman all'Eintracht

Dopo tre anni, Jonathan de Guzman lascia definitivamente il Napoli: il centrocampista olandese, reduce da un paio di annate in prestito al Carpi e al Chievo, si è trasferito in Germania, dove vestirà la maglia dell'Eintracht Francoforte. Lo ha ufficializzato il club tedesco.

Secondo noi: Scontato che andasse così: la storia d'amore tra de Guzman e il Napoli non è mai iniziata, nonostante quel gol all'esordio sul campo del Genoa nella prima giornata del campionato 2014/15. L'ex Swansea non faceva parte dei programmi azzurri e i tifosi non attendevano altro che il suo addio. Oggi si chiude un'era poco felice.

Ufficiale: Casillas rinnova col Porto

Iker Casillas non lascia. Anzi, raddoppia. A 36 anni compiuti, l'ex portiere del Real Madrid ha prolungato per un'altra stagione il proprio contratto con il Porto, inizialmente andato in scadenza il 30 giugno ma con opzione di rinnovo per altri 12 mesi. Lo ha annunciato lo stesso spagnolo sui social.

Secondo noi: Ancora in grado di difendere una porta prestigiosa nonostante la sua età, il Buffon spagnolo ha deciso probabilmente di chiudere la carriera in Portogallo, rifiutando gustose avances (anche il Marsiglia si era fatto avanti). Buon per lui e buon per il Porto, che potrà avvalersi dell'apporto di uno dei migliori portieri degli ultimi 15 anni.

Ufficiale: Vallejo torna al Real

Il Real Madrid ha comunicato il ritorno alla base di Jesus Vallejo, difensore centrale di 20 anni che nelle ultime due stagioni ha giocato in prestito prima al Saragozza e poi all'Eintracht Francoforte. Reduce dall'avventura agli Europei Under 21 disputati in Polonia, sarà dunque lui a prendere il posto lasciato vagante da Pepe, svincolatosi e poi trasferitosi al Besiktas.

Secondo noi: Non siamo ai livelli degli zidanes y pavones di inizio millennio, quel mix micidiale che portò blasone ma pochi trofei, ma quasi. A Cristiano Ronaldo - se resterà... - e a tutti gli altri big extralusso a disposizione di Zidane, si aggiunge ora Vallejo. Che non è un blanco vero e proprio, visto che a differenza di Nacho è stato in realtà creato dal Saragozza, ma quasi. Rientro alla base interessante.