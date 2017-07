Le 5 trattative che vi siete persi oggi (11/07)

Lazio, idea Lucas Leiva

In attesa di capire se Biglia diventerà davvero un nuovo giocatore del Milan, la Lazio si cautela sondando profili che possano fare le veci dell'argentino in mezzo al campo: l'ultimo, secondo 'Sky', è Lucas Leiva, centrocampista in forza al Liverpool fino al 2018. L'ex Gremio era stato a un passo dall'Inter a gennaio, ma il trasferimento non si era concretizzato.

Secondo noi: Esperienza per esperienza. Le caratteristiche sono diverse da quelle di Biglia, più difensive, ma Lucas Leiva garantirebbe una presenza consistente, d'impatto, nel centrocampo della Lazio, sostituendo al meglio l'eventuale partenza dell'argentino. L'età è ancora dalla sua parte: qualcuno potrebbe stupirsi, considerato che gioca ormai da una vita al Liverpool, ma il brasiliano ha "appena" 30 anni.

Il Sassuolo blinda Acerbi

Leicester? Inter? Galatasaray? Torino? No: Sassuolo. Fino al 2022. Il Sassuolo ha risposto così agli assalti italiani ed esteri per il miglior difensore a disposizione di Bucchi: prolungando il suo contratto. Rinnovo fino al 2022 anche per Claude Adjapong.

Secondo noi: Colpaccio del Sassuolo, che mostra ancora una volta di essere una realtà solidissima senza alcuna intenzione di smantellare. Di Francesco e Pellegrini se ne sono andati, Defrel potrebbe seguirli, ma ad andarsene non sarà mezza squadra. Le richieste molto alte per Acerbi e i rifiuti a Leicester e Galatasaray avevano già fatto capire quali fossero le intenzioni di Squinzi e della società emiliana, sempre più a proprio agio tra le grandi di A. Anche sul mercato.

Inler sul mercato: addio al Besiktas

L'ex Udinese e Napoli Gokhan Inler, 33 anni appena compiuti, ha detto addio al Besiktas dopo una sola stagione: arrivato dal Leicester un'estate fa, il centrocampista svizzero ha giocato appena 14 volte senza segnare con la maglia dei campioni di Turchia.

Secondo noi: Giocatore sul viale del tramonto. Gli anni ruggenti di Napoli, la presentazione "cinematografica" con la maschera del leone sul volto, appartengono ormai all'album dei ricordi. Il presente racconta di un giocatore che in due anni ha messo assieme la miseria di 19 presenze totali in Inghilterra e in Turchia. All'ex azzurro negli ultimi giorni è stata avvicinata l'Atalanta, ma non sembra essere lui il profilo adatto per i nerazzurri.

Calleri al Las Palmas

Accostato a qualche formazione italiana in ogni finestra di mercato, Jonathan Calleri va a giocare in Liga: l'attaccante argentino, a un passo dall'Inter un anno fa e al West Ham nella scorsa stagione, è un nuovo giocatore del Las Palmas. Il club canario accoglie anche Hernan Toledo, in prestito dalla Fiorentina con opzione di rinnovo per un altro anno.

Secondo noi: Calleri deve ancora confermare in Europa quanto di buono mostrato in Sudamerica, prima con la maglia dell'All Boys, poi con quella del Boca Juniors e infine con quella del San Paolo. Però resta un attaccante dal buon potenziale. L'impatto con la Premier League è stato negativo (appena un gol in 16 presenze), ma il calcio spagnolo potrebbe rappresentare la ripartenza ideale per un latino come lui.

Mario Suarez va in Cina

Ricordate Mario Suarez? Anche lui ha scelto la Cina: il centrocampista spagnolo, molto deludente con la maglia della Fiorentina nella prima parte della stagione 2016/17, ha firmato con il Guizhou Hengfeng Zhicheng, club della Super League.

Secondo noi: Suarez non è mai riuscito a ripetere le prestazioni viste con la maglia dell'Atletico Madrid, né alla Fiorentina né al Watford né tantomeno al Valencia. Un calo di rendimento che lo ha allontanato dai grandi palcoscenici e avvicinato sempre più a un calcio "di periferia", seppur ricchissimo, come quello cinese. Anche lui va nella terra dei Pato, dei Witsel e dei Tevez.