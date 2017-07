Le 5 trattative che vi siete persi oggi (12/07)

Il Milan incontra Rachid Ghezzal

Una delle sorprese di giornata è stato l’avvistamento di Rachid Ghezzal a Casa Milan: accompagnato dal fratello agente Abdelkader, ex calciatore di Serie A, Ghezzal ha incontrato la dirigenza rossonera. Svincolato dal Lione, potrebbe rappresentare un’alternativa interessante per la fasce.

Secondo noi: a zero sarebbe sicuramente un colpo davvero importante per i rossoneri, che si assicurerebbero un giocatore di buon rendimento e garanzia. Su Ghezzal ci sono anche Roma e Fiorentina, a testimoniare che è un profilo molto ricercato in Italia.

Riccardo Orsolini va all’Atalanta

Riccardo Orsolini, esterno d’attacco classe 1997, passa in prestito dalla Juventus all’Atalanta. Nel corso del pomeriggio le due società hanno trovato l’accordo per il prestito che sarà, dunque, di due anni e andrà a prevedere un diritto di riscatto con controriscatto.

Secondo noi: non c’è piazza migliore, in questo momento, per un giovane che vuole emergere e si vuole affermare alla sua prima esperienza in Serie A. Gasperini l’anno scorso ha Bergamo ha dato linfa ad una generazione e potrebbe maneggiare davvero con cura anche Orsolini.

Andrea Bertolacci al Genoa

La sua parentesi al Milan non è stata fortunata: due anni in cui ha giocato poco ed è stato spesso preda di infortuni. Torna al Genoa in prestito secco per una stagione.

Secondo noi: ormai i venti milioni che pagò per lui il Milan sono finiti sul banco degli imputati e hanno affossato anche lui. Ha qualità e può metterle di nuovo in mostra al Genoa con qualche aspettativa in meno.

Vitolo all’Atletico Madrid

Nonostante il blocco del mercato, l’Atletico Madrid mette a segno il colpo Vitolo. L’esterno classe 1989 arriva dal Siviglia per 36 milioni e passerà in prestito per sei mesi al Las Palmas, prima di essere tesserato dal primo gennaio in poi dai colchoneros.

Secondo noi: il blocco non ferma l’Atletico, che ha messo a disposizione di Simeone un giocatore che lo stesso Cholo chiedeva da tempo. Un giocatore che però sarà disponibile solo da gennaio, ma che sicuramente farà bene.

Heurteaux al Verona

Thomas Heurtaux passa dall'Udinese al Verona, con a titolo temporaneo, con diritto di riscatto. Un prestito dunque per una stagione, al termine del quale il Verona valuterà se riscattarlo.

Secondo noi: inizialmente Heurteaux si era proposto come uno tra i difensori più positivi nel nostro campionato con la maglia dell’Udinese. Nelle ultime stagioni ha giocato sempre meno e non ha di certo brillato: il Verona, che sta conducendo un mercato su profili esperti, proverà a rivitalizzarlo.