Le 5 trattative che vi siete persi oggi (13/07)

Lapadula al Genoa

Trattativa portata avanti per settimane, ed ora finalmente chiusa: Gianluca Lapadula va al Genoa, formazione a cui fu vicinissimo già l’estate scorsa prima che irrompesse il Milan. Il grifone pagherà due milioni per il prestito ed undici per il riscatto obbligatorio.

Secondo noi: soluzione giusta ed inevitabile, nel nuovo Milan che sta nascendo, con ambizioni superiori al sesto posto, per Lapadula non c’è più spazio. Ha dato cuore ed anima per i rossoneri, troverà minuti al Genoa di Juric.

Semedo al Barcellona

Nelson Semedo passa dal Benfica al Barcellona: dopo una Confederations Cup da protagonista con il Portogallo, diventa il primo acquisto ufficiale del mercato del Barcellona. 30 milioni più 5 di bonus al Benfica, visite mediche venerdì in mattinata.

Secondo noi: giocatore di grande corsa, ancora un po’ acerbo, che può essere utile al Barcellona, le cifre sono elevate ma con le portoghesi è la norma.

Manchester City fa follie per Kyle Walker

La formazione di Guardiola ha accettato le richieste del Tottenham e spenderà quasi 57 milioni di euro per assicurarsi il laterale destro della nazionale inglese. Dopo il mancato arrivo di Dani Alves, i Citizens si consolano con Walker.

Secondo noi: una cifra esagerata, spropositata, per un buon terzino ma che non vale mai 57 milioni, che lo renderebbero il difensore più pagato di sempre.

Felicioli rinnova con il Milan e va al Verona

Gian Filippo Felicioli, terzino sinistro classe '97, passa dal Milan al Verona con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro. Prima di trasferirsi all’Hellas ha rinnovato il suo contratto con il Milan.

Secondo noi: all’Ascoli si è comportato molto bene, ora ha la speranza di mettersi in mostra al piano di sopra e di giocarsi un ritorno da protagonista al Milan, oppure essere riscattato dal Verona.

Joe Hart verso il West Ham

Dopo una stagione altalenante al Torino, è rientrato al Manchester City dopo il prestito. Il futuro di Joe Hart dovrebbe essere al West Ham, sempre in Premier League. La formula dovrebbe essere quella del prestito annuale con diritto di riscatto.

Secondo noi: la presenza di Bravo ed Ederson chiude le porte del City ad Hart, che comunque è lontano dai radar di Guardiola. Non ha brillato particolarmente a Torino, potrebbe avere una nuova chance in Premier League.