Le 5 trattative che vi siete persi oggi (19/07)

Colidio ha firmato con l'Inter

Facundo Colidio è un nuovo giocatore dell'Inter. Il giovanissimo attaccante argentino, classe 2000, ha effettuato le visite mediche con i nerazzurri prima di firmare il contratto. Lascerà il Boca Juniors per arrivare a Milano soltanto a gennaio, al compimento del 18° anno d'età.

Secondo noi: Prosegue l'opera di rastrellamento da parte dell'Inter di alcuni dei migliori talenti mondiali. E Colidio, già titolare della nazionale argentina Under 17 e convocato per uno stage con l'Under 20, lo è. Nonostante non abbia ancora esordito in Primera Division. A Buenos Aires sono pronti a giurare su di lui, chi lo ha visto giocare pure. Vale l'investimento (6 milioni) dell'Inter nei suoi confronti.

Veretout alla Fiorentina

Potrebbe non essere Valentin Eysseric il primo francese messo a disposizione di Pioli dalla Fiorentina: il club viola sta per assicurarsi Jordan Veretout, ventiquattrenne centrocampista dell'Aston Villa. Agli inglesi dovrebbero andare 7 milioni di euro, mentre il giocatore firmerà un contratto quinquennale.

Secondo noi: L'ormai quasi certo arrivo a Firenze di Veretout apre le porte alla cessione di Vecino all'Inter: il ruolo del francese e quello dell'uruguaiano sono simili. Se il nuovo arrivo saprà ripetere quanto di buono fatto dal suo predecessore, sarà il campo a dirlo. Intanto, la buona stagione disputata in prestito con il Saint-Etienne (35 presenze in Ligue 1) fa curriculum.

Lazio, Di Gennaro alle visite

Sono previste per la mattinata di domani le visite mediche di Davide Di Gennaro, pronto a diventare un nuovo giocatore della Lazio: l'ex centrocampista del Cagliari, svincolato dopo i due anni trascorsi in Sardegna, firmerà un contratto triennale.

Secondo noi: Due al prezzo di uno. Lucas Leiva e Di Gennaro al posto di Biglia, ceduto nei giorni scorsi al Milan. Ma se il brasiliano ha l'esperienza della grande squadra, l'ex centrocampista di Vicenza e Cagliari non ha mai indossato maglie particolarmente prestigiose nonostante sia uscito dalle giovanili del Milan. Una buona riserva.

Gilardino, affondo Venezia

Sembrava destinato alla Cremonese, ma il destino di Alberto Gilardino potrebbe essere in un'altra formazione neopromossa in Serie B: il Venezia, che vuole regalare l'attaccante di Biella a Pippo Inzaghi. I veneti si sono portati in vantaggio nella corsa all'ex rossonero e potrebbero chiudere presto.

Secondo noi: Un attaccante di grido per un club ricco e ambizioso. Nonostante Gilardino sia reduce da una stagione persa, tra i pochissimi minuti di Empoli e i problemi fisici patiti a Pescara, per la Serie B il campione del Mondo 2006 rappresenterebbe un lusso. E se si pensa che ad allenarlo sarebbe Inzaghi, che il Gila conosce dai tempi del Milan, il matrimonio potrebbe davvero funzionare.

Hernanes torna al San Paolo

A sorpresa, senza un particolare preavviso, Hernanes torna al San Paolo. Ovvero il club dov'è nato e cresciuto, prima di trasferirsi alla Lazio nel 2010 e iniziare un'avventura italiana che lo avrebbe portato a vestire anche le maglie di Inter e Juventus. Il Profeta lascia così l'Hebei, dov'era approdato a gennaio, dopo appena 6 presenze.

Secondo noi: Un colpo a sorpresa, come dicevamo. Ma è soprattutto un colpo che serve a rianimare un club e una tifoseria depressi dal pessimo inizio di campionato (3 vittorie in 14 giornate, penultimo posto in classifica). In Sudamerica Hernanes può ancora fare la differenza, anche perché tutto sommato l'età non è ancora un ostacolo: l'ex biancoceleste, nerazzurro e bianconero ha appena compiuto 32 anni.