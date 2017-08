Le 5 trattative che vi siete persi oggi (2/08)

La Juventus stringe per Matuidi

Secondo quanto riporta SportMediaset, l'agente di Blaise Matuidi, Mino Raiola, avrebbe in programma un incontro a Parigi con il ds del Paris Saint-Germain, Antero Henrique. L'obiettivo è il passaggio del centrocampista francese alla Juventus, ma restano circa 10 milioni di differenza tra domanda e offerta.

Secondo noi : al momento sembra lui il preferito per il centrocampo bianconero. La sensazione è che la società bianconera stia cercando di accelerare le operazioni per dare un nuovo centrocampista ad Allegri il prima possibile.

Roma, tutto su Mahrez

Riyad Mahrez resta il primo vero obiettivo per il mercato della Roma. E' questa la certezza dopo il no del Real Madrid per Lucas Vazquez, per il quale i giallorossi si erano fatti avanti nelle scorse ore. Nel frattempo la Roma avrà un nuovo team manager, Morgan De Sanctis: l'ex portiere lascia il Monaco e il calcio giocato.

Secondo noi : non c'è dubbio che Mahrez sia da sempre la prima scelta di Monchi e Di Francesco. Crediamo che, dopo questo lungo pressing, l'affare potrà avere esito positivo.

Milan: Bacca lascia l'allenamento, cessione vicina?

Dopo la mancata convocazione per la trasferta rumena e l'assenza dall'allenamento di ieri a San Siro, secondo quanto riportato da Sky Sport, l'attaccante colombiano ha lasciato il centro sportivo di Milanello nella seduta pomeridiana. Non si è allenato, così come Paletta e Sosa, anch'essi pronti a lasciare il Milan.

Secondo noi : l'attaccante colombiano è considerato partente sin dalla fine della scorsa stagione. Crediamo che prima o poi una soluzione si trovi e che difficilmente Bacca sarà ancora nella rosa rossonera dal prossimo settembre.

Sampdoria scatenata: in arrivo Ramirez e Ferrari

Due notizie importanti oggi per i blucerchiati, che sono a un passo da Ramirez e Ferrari. L'ex trequartista del Bologna arriva dal Middlesbrough per circa 9 milioni di euro più 2 di bonus e sarà già domani nel a Genova per le visite. Stesso percorso per il difensore del Sassuolo che arriva in prestito a 1,5 milioni con riscatto fissato a 13.

Secondo noi : due ottimi colpi per la formazione di Marco Giampaolo, che soprattutto con Ramirez ha a disposizione un giocatore che in Italia fece già molto bene a Bologna e che, in una squadra come la Samp, potrebbe ritrovarsi dopo un'esperienza in Premer League non esaltante.

Karamoh vuole solo l'Inter

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Yann Karamoh avrebbe rifiutato l'Arsenal e il Manchester City (che avrebbe girato l'attaccante in prestito al Genoa), pur di vestire la maglia nerazzurra. Il giocatore del Caen non è convinto dalla possibilità di raggiungere la Premier League, con la preferenza che va nettamente in direzione della Serie A.

Secondo noi : giocatore di cui si sta parlando parecchio negli ultimi giorni in chiave interista. Non è un top player ma un valido elemento che andrebbe a rinforzare il reparto offensivo nerazzurro, fungendo di fatto da vice-Icardi.