Le 5 trattative che vi siete persi oggi (20/07)

Alberto Grassi alla Spal

Il centrocampista classe 1995, di proprietà del Napoli ma all’Atalanta nell’ultima stagione, sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto nei primi giorni di settimana prossima. Grassi arriva in prestito, con diritto di riscatto e controriscatto a favore degli azzurri.

Secondo noi: Grassi è stato sportivamente sfortunato nelle ultime due stagioni, è arrivato al Napoli ed è stato vittima di diversi infortuni. Tornato in prestito all’Atalanta, ha vissuto da vicino la crescita di Kessie, di Gagliardini, di Freuler e di Cristante, trovando poco spazio. Ora alla Spal troverà spazio e possibilità di esprimersi.

Atalanta-Pescara, Serie A 2016-2017: l'esultanza di Alberto Grassi dopo il gol del momentaneo 2-0 (LaPresse)LaPresse

Gabigol verso il prestito al Fenerbache

Inter e Fenerbache hanno trovato l’accordo per il prestito annuale dell’attaccante brasiliano classe 1996. Dopo le trattative con Las Palmas e Porto, non andate a buon fine, per Gabigol che si aprono le porte della Turchia. Ora sarà il giocatore a dover accettare la proposta.

Secondo noi: in Italia non ha convinto e probabilmente, se l’intento dei nerazzurri è quello di farlo crescere per poterlo sfruttare più avanti, potrebbe essere percorribile l’idea di un prestito interno al campionato di Serie A. Il giocatore non sembra così voglioso di lasciare l’Inter, quindi l’ultima parola sarà la sua.

Pinilla rescinde con il Genoa

Mauricio Pinilla ha firmato la rescissione con il Genoa, sei mesi dopo il suo ritorno al Grifone. Il cileno dovrebbe così porre fine alla sua carriera italiana, firmando con l’Universidad de Chile, tornando a casa sua.

Secondo noi: nelle ultime due stagioni il cileno è andato visibilmente in calando, sia all’Atalanta che nell’ultima parentesi al Genoa. Motivo per cui il ritorno in Cile sembra una destinazione legittima e naturale per Pinilla.

Lucas Lima verso l’Inter

I nerazzurri si avvicinano ad ampi passi al fantasista brasiliano classe 1990, che veste la 10 del Santos. Il giocatore va in scadenza a dicembre, ma l’Inter vorrebbe anticipare il suo arrivo già in questa sessione di mercato. La disponibilità del giocatore al trasferimento c’è, quindi le volontà collimano.

Secondo noi: Lucas Lima è un giocatore che da del tu al pallone, di grande qualità, il cui impatto sul calcio italiano va chiaramente valutato. Ha una discreta esperienza alle spalle, essendo un classe 1990, e potrebbe aver ragigunto la maturità giusta per provare il salto in Europa.

Chicharito al West Ham

Per Javier Hernandez, messicano ex del Bayer Leverkusen, è ufficiale il ritorno in Premier League con la maglia del West Ham, che ha di recente annunciato anche Joe Hart. Il West Ham pagherà i 15 milioni della clausola rescissoria del Chicharito.

Secondo noi: in una squadra di media classifica come il West Ham, il Chicharito può fare molto bene. A 29 anni, e non più nel pieno della carriera, 15 milioni possono apparire tanti. Però dopo le difficoltà con il Real Madrid, in Bundesliga il messicano ha ritrovato la fiducia e la brillantezza.