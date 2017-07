Le 5 trattative che vi siete persi oggi (21/07)

Lotito: "Niente offerte per Keita"

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, fa il punto sulla situazione relativa a Keita Balde: "Per lui non sono arrivate offerte dalla Juventus o dall'Inter: solo dall'estero, come quella del West Ham". Su de Vrij e Milinkovic-Savic: "Non sono in vendita. Per Sergej ho rifiutato 40 milioni".

Secondo noi: La vicenda Keita si sta trascinando ormai da un anno, se è vero che le polemiche di oggi sono le stesse di un'estate fa. Ma adesso siamo arrivati al momento del dunque. Con tre strade possibili: rinnovo, cessione o permanenza da giocatore in scadenza. E se a verificarsi fosse quest'ultima ipotesi, a rimetterci sarebbe solo il club biancoceleste, che rischierebbe di perdere un patrimonio senza incassare un centesimo.

Juventus, Cassata va al Sassuolo

Prosegue il rapporto di collaborazione tra Juventus e Sassuolo: in Emilia va Francesco Cassata, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia dell'Ascoli in Serie B, prima di essere convocato dal ct Evani per i Mondiali Under 20. Il giovane centrocampista arriva in neroverde a titolo definitivo.

Secondo noi: Giusto che un giovane così talentuoso possa mettersi in mostra anche in Serie A, dopo essersi ben comportato in B e in azzurro. Con lui il Sassuolo spera di ripetere il colpo Pellegrini, che la Roma si è vista costretta a riacquistare in cambio di 10 milioni: grazie all'esperienza in Emilia il neo acquisto giallorosso si è conquistato la nazionale maggiore, ed è proprio a lui che Cassata si ispira maggiormente.

Niente Genoa per Centurion

Era arrivato in Italia per effettuare le visite mediche con il Genoa, ma alla fine Ricardo Centurion non tornerà in Liguria: l'esterno argentino ha deciso di giocare nuovamente nel Boca Juniors, la squadra con cui aveva appena vinto (in prestito) il campionato prima di tornare al San Paolo.

Secondo noi: Conoscendo il personaggio, notoriamente bizzarro e turbolento, c'era quasi da aspettarselo. Al Genoa Centurion avrebbe avuto la possibilità di rifarsi dopo una prima esperienza poco positiva in rossoblù, ma il suo futuro sarà ancora in Argentina. Cosa perde Juric? Un giocatore capace di puntare e saltare l'uomo, ma anche una testa particolarmente calda.

Arnautovic al West Ham

L'ex interista Marko Arnautovic, protagonista (non certo principale) nell'anno del triplete, rimane in Premier League ma cambia squadra: dopo aver superato le visite mediche è pronto a firmare con il West Ham. Giocherà dunque assieme ad Hart, a Zabaleta e al Chicharito Hernandez.

Secondo noi: West Ham ambiziosissimo e voglioso di migliorare il deludente undicesimo posto dell'ultimo campionato, il primo lontano da Upton Park. In Italia Arnautovic viene ricordato come meteora dell'Inter, ma in Inghilterra ha saputo confermare quanto di buono aveva messo in mostra con il Werder Brema. Bel colpo degli Hammers, che da tempo stavano provando a strapparlo allo Stoke.

Zouma allo Stoke City

Prima ha rinnovato (fino al 2023!), poi è andato allo Stoke City. La strana giornata di Kurt Zouma si conclude con un prestito ai Potters, dove il difensore francese giocherà nella prossima stagione. Nello scorso campionato Zouma, reduce da un gravissimo infortunio a un ginocchio, è sceso in campo appena 9 volte.

Secondo noi: Operazione a sorpresa, ma comprensibile, perché Zouma non ha ancora recuperato pienamente dall'infortunio patito nel febbraio del 2016 contro il Manchester United. Normale che sia così. Ma il giocatore è un talento vero, sul quale il Chelsea punta eccome. Tanto da mandarlo in prestito con la certezza di essere un pilastro delle successive stagioni. Scelta saggia.