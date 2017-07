Le 5 trattative che vi siete persi oggi (24/07)

Sturaro nel mirino di Fiorentina, Lazio e West Ham

Il futuro di Stefano Sturaro potrebbe non essere con la maglia bianconera indosso. Il giocatore è finito nel mirino di tante squadre, ma secondo TuttoJuve ad oggi restano in piedi solo le piste Fiorentina, Lazio e West Ham. La Juventus valuta il cartellino dell'ex Genoa 18 milioni di euro.

Secondo noi: la Juventus dovrà, per forza di cosa, liberarsi di qualche giocatore in esubero e Sturaro potrebbe essere uno di questi. L'anno scorso servì ad Allegri in diverse occasioni, ma nel caso arrivasse come sembre un nuovo centrocampista, sarebbe proprio lui a poter partire e le ipotesi Fiorentina e Lazio non sembrano così campate in aria.

Milan: Cuadrado prima scelta di Montella

Sembra che Montella, come attaccante esterno, voglia necessariamente Cuadrado. Questo quanto si apprende da diversi siti e giornali italiani. Il colombiano è fin da inizio estate nel mirino rossonero e sembra essere rimasto il prescelto del tecnico.

Secondo noi: è una pista che seguiamo da tanto tempo e il fatto che il colombiano non abbia ancora trovato casa, ma che sia in uscita da Torino, fa pensare che la sua direzione finale, magari anche a fine mercato, possa essere proprio il Milan. C'è il forte gradimento di mister Montella.

Manchester City: altro difensore, ecco Mendy

E' arrivata oggi l'ufficialità di Benjamin Mendy, passato dal Monaco al Man City a titolo definitivo per 57,5 milioni. Guardiola avrà così il suo nuovo terzino sinistro.

Secondo noi: il club britannico ha fatto l'ennesima estate di spese folli, arrivando a spendere 245 milioni di sterline, praticamente solo per il reparto arretrato. Mendy è così il difensore più caro della storia. Sappiamo che lo sceicco del City non si è mai fatto problemi in merito, ma il difensore ex Monaco sarà veramente quel giocatore che porterà i Citizens alla vittoria in Premier e in Champions League?

Mahrez: assalto finale della Roma

Il ds della Roma, Monchi, è pronto a rilanciare per arrivare all'attaccante del Leicester con 30/32 milioni. La società ha già ottenuto il sì del giocatore e aggiungendo qualche bonus all'offerta potrebbe far vacilare il club inglese.

Secondo noi: l'affare potrebbe andare in porto a breve. I giallorossi hanno il benestare del giocatore, che vuole lasciare Leicester e per lui la Roma sarebbe una grande occasione. Con l'offerta che sale, gli inglesi potrebbero cedere accettando la proposta di 30/32 milioni della Roma.

Riyad MahrezGetty Images

Cassano: addio Verona, c'è il Genoa sullo sfondo?

Lasciata l'Hellas Verona, Antonio Cassano potrebbe effettivamente aver deciso di smettere col calcio. Il suo nuovo, doppio, dietrofront, fa pensare che la storia tra il "Pibe de Bari" e il pallone possa essere arrivata a conclusione, ma c'è ancora qualche rumor sullo sfondo. E' sicuro che voglia tornare vicino agli affetti, ossia la città di Genova e questo fa pensare a tre possibili ipotesi qualora decidesse di continuare a giocare: Entella e Spezia in B, Genoa in A. Quest'ultima avrebbe del clamoroso, visto il suo passato e il suo amore più volte dichiarato per la Sampdoria.

Secondo noi: l'ultima sensazione è che Cassano voglia definitivamente lasciare il calcio, ma visti i continui cambi di idea dell'ultimo periodo non escludiamo che la scelta finale possa riportarlo in campo da qui a fine agosto, magari proprio con la maglia del Genoa... scelta che stupirebbe alquanto visto il suo amore per la Sampdoria.