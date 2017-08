Meret rinnova con l’Udinese e va alla Spal

È uno dei talenti più attesi dalla Serie A: Alex Meret ha rinnovato il suo contratto con l’Udinese fino al 2022 e tornerà poi in prestito alla Spal, per vivere in provincia la sua prima stagione in massima serie.

Secondo noi: una scelta giusta, a Ferrara ha fatto molto bene e ritroverebbe così un ambiente famigliare che lo ha esaltato in Serie B nella scorsa annata. Una scelta che gli consentirebbe di crescere e allo stesso tempo darebbe garanzie di utilizzo all’Udinese in vista di un futuro in Friuli o chissà ancora più su.

Coutihno verso il Barcellona

Intarda serata l’emittente spagnola EsportsRAC1 ha riportato l’avvenuto accordo tra il Barcellona ed il giocatore brasiliano. Ora non resta che trattare con il Liverpool per il prezzo del giocatore, e non sarà facile.

Secondo noi: non sappiamo quanto possa essere conveniente per il giocatore inserirsi in un contesto in cui dovrebbe sudarsi un posto da titolare in mezzo a tante altre stelle. Se partisse Neymar però il discorso cambierebbe radicalmente e la mossa dei catalani può essere letta anche in quest'ottica.

Doppio colpo del Parma

La formazione emiliana, neopromossa in Serie B dopo due salti di categoria consecutivi, ha ufficializzato oggi gli acquisti di Roberto Insigne e di Jacolpo Dezi, entrambi dal Napoli. Il fratello di Lorenzo arriva in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto, mentre Dezi arriva a titolo definitivo.

Secondo noi: quello di Dezi è un colpo che, inserito nel contesto giusto, è in grado di spostare gli equilibri in Serie B, mentre Insigne potrebbe finalmente trovare una piazza in cui esprimersi come gli è riuscito poche volte nelle ultime esperienze.

Azmoun verso la Lazio

La federazione iraniana ha confermato che la trattativa è conclusa per 18 milioni di euro, ma la realtà è che ancora non si può definire conclusa. La Lazio ha offerto 15 milioni al Rubin Kazan che ne chiede 20, l’accordo può arrivare a 18.

Secondo noi: l’iraniano è un elemento davvero interessante che l’anno scorso al Rostov si è messo in mostra in maniera importante. Una scommessa per la Lazio, che potrebbe regalare soddisfazioni ai biancocelesti.

Goldaniga andrà al Sassuolo

Dopo la retrocessione in Serie B con il Palermo, il classe 1993 Edoardo Goldaniga è in procinto di accasarsi al Sassuolo. Le due società si sono incontrate oggi ed hanno trovato un accordo sulla base di 4 milioni di euro. Nell’operazione anche lo scambio Marson-Pomini. Una pista a parte quella che riguarda Antei.

Secondo noi: il difensore ha un discreto talento ed a sprazzi è stato uno dei pochi a salvarsi nella stagione disastrosa del Palermo. Al Sassuolo va ad inserirsi in un contesto in cui può far bene e crescere ulteriormente.