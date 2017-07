Le 5 trattative che vi siete persi oggi (26/07)

L'agente di Hysaj: "Sondaggio Juventus"

Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, ha rivelato a 'Kiss Kiss Napoli' che la Juventus ha provato a capire i margini di una possibile operazione per portare il terzino albanese a Torino: "Ma il Napoli ha frenato immediatamente. E Hysaj vuole vincere lo scudetto in azzurro".

Secondo noi: Scenario plausibile e allo stesso tempo difficilmente praticabile. Plausibile perché Hysaj è uno dei migliori terzini destri della Serie A ed è dunque normale che la Juventus, dopo aver perso Dani Alves, si sia interessata anche a lui. E difficilmente praticabile perché i rapporti tra i due club non sono ideali, dopo gli screzi della scorsa estate relativi al trasferimento a Torino di Higuain.

Valencia: Mati Fernandez e Rincon

Secondo 'superdeportes.es', portale legato alle vicende del Valencia, dopo aver già acquistato Neto il club spagnolo sta pensando ad altri due giocatori della nostra Serie A: Mati Fernandez, tornato alla Fiorentina dopo il prestito al Milan, e Tomas Rincon, centrocampista della Juventus.

Secondo noi: Difficile capire se sarà davvero il Valencia il destino dei due giocatori, ma una cosa appare certa: entrambi non rimarranno nell'attuale club di appartenenza. Su Mati c'è da tempo il pressing del "suo" Colo Colo, mentre il venezuelano è cercato anche da mezza Serie A. Prima del 31 agosto avranno già cambiato squadra.

Mati Fernandez - Milan-Genoa - Serie A 2016/2017 - LaPresseEurosport

Cecchini, niente Italia: va al Malaga

Emanuel Cecchini non vestirà la maglia del Genoa, e nemmeno quella dell'Inter: come rivelato da 'Sky', il giovanissimo centrocampista del Banfield si è recato in Spagna per effettuare le visite mediche e poi per firmare con il Malaga.

Secondo noi: Pur con i suoi 20 anni, Cecchini ha già mostrato in patria qualità che lo hanno posto sotto la lente d'ingrandimento di vari club europei. Non solo italiani, ma anche francesi e appunto spagnoli, come il Malaga. Genoa e Inter avrebbero voluto acquistarlo in sinergia, per lasciarlo inizialmente in Liguria e poi portarlo a Milano, ma non se n'è fatto nulla. Peccato.

Benevento-Kishna: "Presto l'incontro"

Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, parla a 'TMW Radio' della situazione relativa a Ricardo Kishna, appena tornato alla Lazio dopo il prestito semestrale al Lilla: "Con la Lazio abbiamo un buon rapporto, ma bisognerà parlare molto con Raiola perché sapete che tipo di manager è. Lo incontreremo a breve".

Secondo noi: Se l'affare dovesse davvero concretizzarsi, come è ormai probabile che sia, il Benevento concretizzerebbe un ottimo colpo per una neopromossa. Nonostante Kishna abbia deluso nei suoi due anni biancocelesti, tanto da lasciare Roma nella seconda parte della scorsa stagione. In Campania non sarebbe più solo uno dei tanti.

L'esultanza di Kishna (Lazio) per il gol al Bologna. LaPresseLaPresse

Acquafresca va in Svizzera

Robert Acquafresca fa le valigie e lascia l'Italia: il Sion, che qualche anno fa aveva accolto anche l'altro italiano Federico Dimarco, ha annunciato di aver acquistato l'ex attaccante del Bologna, alla Ternana nella seconda parte della scorsa stagione. Acquafresca ha firmato un contratto con scadenza 2020.

Secondo noi: Al Sion arriva un rinforzo d'esperienza che va a bilanciare la gioventù di Dimarco. Acquafresca, poi, avrà la possibilità di riscattare troppe stagioni deludenti in un ambiente e in un campionato completamente diverso. Chissà che a Sion il prodotto delle giovanili dell'Inter non riesca a ritrovare sé stesso.