Le 5 trattative che vi siete persi oggi (27/07)

Lo Sparta Praga su Giaccherini

Andrea Stramaccioni vuole un connazionale allo Sparta Praga: è Emanuele Giaccherini, fuori dai piani tecnici del Napoli e, secondo 'Sky', richiesto proprio dall'ex allenatore dell'Inter. Gli azzurri potrebbero accontentarsi di un milione per concretizzare la cessione.

Secondo noi: Dagli Europei in Francia allo Sparta Praga in poco più di un anno? Una parabola strana, perfino surreale, per un giocatore che in A potrebbe imporsi in tante formazioni, nonostante al Napoli non abbia mai trovato spazio. L'impressione è che l'ex juventino ci penserà più di una volta prima di traslocare in Repubblica Ceca.

Gilardino verso lo Spezia

Né Cremonese, né Venezia: Alberto Gilardino è vicino allo Spezia, altra formazione partecipante al campionato di Serie B. I liguri hanno offerto all'ex attaccante della nazionale azzurra un anno di contratto da calciatore, con la possibilità di ricoprire in seguito il ruolo di team manager del club.

Secondo noi: Nonostante un'annata da dimenticare tra Empoli e Pescara, e nonostante i 35 anni compiuti una ventina di giorni fa, Gilardino potrebbe ancora mettere la propria esperienza al servizio di un club cadetto. Lo Spezia ci sta provando seriamente ed è intenzionato a fare il colpo. Rischioso, ma allo stesso tempo ambizioso.

Gilardino - Napoli-Pescara - Serie A 2016/2017 - LaPresseEurosport

Centurion torna al Genoa

Era arrivato in Italia per firmare con il Genoa, poi ha cambiato idea preferendo tornare al Boca. Ma la trattativa tra il San Paolo e gli argentini non si è concretizzata a causa di un incidente all'uscita di una discoteca. Morale della favola: Ricardo Centurion ha fatto un passo indietro, accettando di tornare al Genoa: i liguri lo pagheranno 3 milioni e mezzo.

Secondo noi: Nell'estate in cui a prendersi tutte le copertine è il caso Cassano, con il clamoroso tira e molla che ha caratterizzato il suo rapporto con il Verona, non è secondario nemmeno il balletto di ripensamenti di Centurion. Un'altra testa calda, non a caso. Potenzialmente incisivo in campo quanto turbolento fuori. Juric dovrà imparare a gestirlo.

Udinese, visite per Nuytinck

Acquisto dalla Jupiler League per l'Udinese: come rivela 'Sky', sono previste per la giornata di domani le visite mediche di Bram Nuytinck, difensore centrale dell'Anderlecht, con il club friulano. Ai bianco-malva andranno 2 milioni e mezzo di euro, mentre il giocatore firmerà un quadriennale.

Secondo noi: Nuytinck ha 27 anni, l'età della piena maturità per un calciatore. E si sente pronto per un'avventura nel nostro campionato. Durante il bel percorso dell'Anderlecht nella scorsa edizione dell'Europa League, nella quale i belgi si sono fermati solo ai quarti contro il Manchester United poi campione, ha ben impressionato. Potrebbe sorprendere.

Leali allo Zulte Waregem

A proposito di Belgio, è proprio lì che giocherà Nicola Leali: dopo aver vinto il campionato greco con l'Olympiacos, il portiere italiano lascia nuovamente la Juventus e firma con lo Zulte Waregem, in prestito con diritto di riscatto. Giocherà in Europa League.

Secondo noi: Evidentemente consigliato da Luca Marrone, che ha vestito la maglia dello Zulte Waregem nella scorsa stagione, Leali prosegue il proprio tour europeo. E fa bene: senza spazio alla Juventus, si godrà un nuovo ambiente e un nuovo Paese dopo aver già respirato l'atmosfera greca. I belgi si assicurano un portiere di talento.