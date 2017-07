Le 5 trattative che vi siete persi oggi (28/7)

Dioussè saluta l’Empoli e va al Saint Etienne

Dopo 33 presenze nella scorsa stagione e 51 totali con la maglia dell’Empoli, Assane Dioussè saluta l’Italia e approda in Ligue 1 al Saint Etienne. Il classe 1997, senegalese, cambia casacca per una cifra di cinque milioni di euro più bonus.

Secondo noi : era cercato in Italia anche dalla Sampdoria, ha scelto il Saint Etienne per testarsi in un campionato diverso e in una formazione abituata a giocarsi i posti per l’Europa. Cresciuto molto nell’ultima stagione, ha ampi margini di miglioramento e in un campionato meno competitivo come la Ligue 1 può fare realmente bene.

Il Newcastle si inserisce nella corsa a Karnezis

La prima squadra a mettere gli occhi sul portiere greco era stata il Napoli, decisa a cercare un vice Reina per la prossima stagione. Un accordo apparso per molto tempo ad un passo, ma mai realmente concretizzatosi. Ora il Newcastle di Rafa Benitez ha scelto di fare sul serio per Karnezis, offrendo 4 milioni di euro all’Udinese.

Secondo noi: una cosa sembra essere certa, ossia che il titolare all’Udinese l’anno prossimo sarà Simone Scuffet, con Meret verso la Spal e Karnezis libero di trovarsi una nuova casa. Al Napoli di sicuro non troverebbe un ruolo di primissimo piano, cosa che forse potrebbe invece conquistarsi in Inghilterra.

Rumenigge conferma l’interesse del Chelsea per Renato Sanches

Il Milan non è più da solo nella caccia a Renato Sanches: come ha confermato Karl-Heinz Rumenigge, anche il Chelsea ha chiesto informazioni sul portoghese. La notizia, riportata oltremanica dal Telegraph e da Sky Sports Uk, nasce da un reale interesse di Antonio Conte nei confronti del giocatore.

Secondo noi: il Bayern Monaco sembra intenzionato a lasciarlo partire solo in prestito annuale, mentre sia Chelsea che Milan vorrebbero Renato Sanches con l’opzione o l’obbligo di acquisto. Il giocatore ha già espresso il suo gradimento per il Milan, dove troverebbe comunque spazio in mediana. Più difficile che ciò accada al Chelsea, abbastanza coperto nel reparto.

Seconda offerta della Roma per Mahrez

A confermare l’invio di una seconda offerta al Leicester per l’algerino è stato il direttore sportivo Monchi, con queste parole: "Abbiamo fatto due offerte per Mahrez, la seconda è buona. L'esterno alto è la nostra priorità ma abbiamo anche delle alternative". Ora si attende la risposta degli inglesi.

Secondo noi : la Roma continua a puntare con forza su Mahrez, cercando di affidargli il ruolo di sostituto di Momo Salah. Una trattativa non semplice che si scontra con la volontà del Leicester di non fare un passo indietro rispetto alle richieste iniziali. I giallorossi non sembrano però disposti ad aspettare in eterno.

Tatarusanu saluta Firenze con una frecciatina

Il portiere rumeno ha salutato la Fiorentina dopo tre stagioni, scegliendo di cedere alla corte del Nantes di Claudio Ranieri. Come preparatore dei portieri troverà un ex Inter come Paolo Orlandoni. Nel lasciare la Fiorentina, non ha lesinato una puntura ai tifosi della Fiorentina: “Spero che i tifosi viola ora riusciranno a pronunciare il mio nome”. Non è chiaro se fosse una battuta o meno, è però chiaro che i tifosi della viola non hanno preso benissimo le sue parole.

Secondo noi: non si può definire una polemica, ma Tatarusanu non è stato mai particolarmente amato a Firenze e forse si è tolto un sassolino dalla scarpa. Questo a conferma di un ambiente sempre più in difficoltà e di una tifoseria che si sta progressivamente allontanando da squadra e società.