Ilicic alla fine andrà all’Atalanta

Uno dei tormentoni di questa giornata di calciomercato: lo sloveno sembrava destinato ormai alla Sampdoria, ma nelle ultime ore l’inserimento dell’Atalanta ha fatto saltare tutto. Il giocatore andrà alla corte di Gasperini e già nella mattinata di martedì effettuerà le visite mediche con i bergamaschi. Infuriata la Sampdoria.

Secondo noi: verba volant, scripta manent. Una regola vecchia come il fuoco: Ilicic non aveva messo nero su bianco con i blucerchiati e, una volta ricevuta un’offerta economicamente più vantaggiosa dall’Atalanta, ha scelto di andare a Bergamo. La Sampdoria resta a piedi, con la sola colpa di non aver fatto firmare nulla allo sloveno.

Spal scatenata: quattro colpi in entrata

In una sola giornata la neopromossa ha piazzato quattro colpi ufficiali: sono arrivati infatti gli annunci di Rizzo ed Oikonomou dal Bologna, di Mattiello dalla Juventus e di Felipe dall’Udinese. Contestualmente, annunciati gli addii a Nicolas Giani e Tommaso Silvestri, mentre è arrivato il rinnovo fino al 2021 per Lazzari.

Secondo noi: due difensori di discreta esperienza, Oikonomou e Felipe, ed una scommessa come Mattiello, che al Chievo aveva fatto benissimo prima del grave infortunio. E martedì dovrebbero arrivare anche Viviani e Paisanen: insomma, le idee a Ferrara sembrano chiare.

Sandro Ramirez lascia il Malaga per l'Everton

Dopo la finale europea persa con la Spagna Under 21, Sandro Ramirez è pronto per una nuova avventura: il giovane iberico ha firmato con l’Everton, che si sta dunque cautelando in caso di addio di Romelu Lukaku. Lo spagnolo ha firmato un contratto di quattro anni con gli inglesi, arriva dal Malaga.

Secondo noi: con il Malaga ha fatto bene e l’Everton se lo è aggiudicato pagando l’irrisoria clausola di 6 milioni di euro. Dovesse andar bene, i Toffess avrebbero fatto bingo.

John Terry scende di categoria e va all’Aston Villa

L’ex capitano del Chelsea, dopo l’addio ai Blues di pochi mesi fa, è pronto a ripartire. Nessun ritiro, dunque, ma una nuova esperienza con la maglia dell’Aston Villa che punta a tornare prontamente in Premier League.

Secondo noi: a 37 anni il buon John Terry ha ancora voglia di giocare e di rimettersi in gioco. Fa bene l’Aston Villa a puntare su di lui, perché una categoria più in giù può ancora rappresentare una discreta garanzia di rendimento.

Primo contratto da professionista per Weah jr

Parte dal Paris Saint Germain l’avventura da professionista del giovane classe 2000 Timothy Weah, figlio del grande George. Dopo la trafila nel settore giovanile, il 17enne ha firmato fino al 2020 con i parigini.

Secondo noi: è un ragazzo di cui si dice un gran bene, a prescindere dal fatto che sia figlio di un grandissimo giocatore. Il PSG ha deciso di puntare su di lui, probabile lo giri in prestito, sperando che le aspettative collimino con il talento.