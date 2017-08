Le 5 trattative che vi siete persi oggi (3/8)

L'agente di Bacca: "Può restare"

Sergio Barila, agente di Carlos Bacca, ha parlato all'Estadio Deportivo: "Gli piacerebbe giocare nuovamente nel Siviglia: se ci fosse l'opportunità, tornerebbe. Va trovata una soluzione che accontenti tutti: anche rimanere al Milan è un'opzione".

Secondo noi: Nonostante le parole di Barila, l'addio al Milan è scontato. I rossoneri chiedono al momento troppo per tutte le pretendenti, che attendono le ultime settimane del mercato per piazzare l'affondo decisivo, sperando in un abbassamento del prezzo. Ben consapevoli di come, complice l'arrivo di André Silva e la ricerca del club di un altro centravanti, l'avventura in rossonero del colombiano sia finita da tempo.

Il ds del Besiktas: "Vogliamo Medel"

Il Besiktas esce allo scoperto e conferma la caccia all'interista Gary Medel. Ad annunciarlo è Erdal Torunogullari, direttore sportivo dei turchi: "Medel è molto forte, ci interessa parecchio". Secondo la 'Gazzetta dello Sport', l'offerta arrivata al club nerazzurro è di 10 milioni di euro.

Secondo noi: Medel ha mercato in Nordamerica, in Sudamerica ma anche in Europa. Una soluzione che potrebbe preferire alle altre, considerando che il Besiktas giocherà - da campione in carica - in Champions League. Quel che è certo è che, proprio come Bacca, a Milano per lui non c'è più spazio.

Gary Medel, Inter, Serie A 2016-17 (LaPresse)LaPresse

Crotone su Mandragora

Ci hanno provato un po' tutte: il Genoa, l'Atalanta, il Bologna, il Cagliari. E ora tocca al Crotone: come rivela 'Sky', il club calabrese ha chiesto in prestito alla Juventus Rolando Mandragora. Il club bianconero ci starebbe pensando con particolare favore.

Secondo noi: Al Crotone Mandragora prenderebbe il posto di Crisetig, buon protagonista nella scorsa stagione, portando organizzazione nel centrocampo di Nicola. E, aspetto per lui più importante, potrebbe giocare con continuità dopo aver perso una stagione intera a causa di un infortunio. Necessario che vada in prestito, che sia a Crotone o altrove.

Muñoz va al Leganes

Ezequiel Muñoz lascia il Genoa: è ormai fatta per il suo trasferimento in Spagna, dove vestirà la maglia del Leganes. L'ex difensore argentino, arrivato dalla Sampdoria nell'estate del 2015, dirà dunque addio alla Genova blucerchiata dopo due stagioni.

Secondo noi: Come al solito, quella di Preziosi è una vera e propria rivoluzione. Anche in difesa, dove se ne sono già andati due giocatori (prima di Muñoz, anche Burdisso) già rimpiazzati da altri due (Spolli e Zukanovic). Una tattica che ha già dimostrato di non pagare. Anche se a salutare la truppa rossoblù è un giocatore che negli anni italiani ha alternato luci ad ombre.

2017, Munoz, Bruno Fernandes, Genoa-Sampdoria, LaPresseLaPresse

Il Torino pensa a Guidetti

Secondo 'Tuttosport', considerate le difficoltà ad arrivare al napoletano Duvan Zapata il Torino ha messo nel mirino anche John Guidetti, attaccante del Celta Vigo. Il club granata ha intenzione di mettere a disposizione di Mihajlovic un'altra punta, a prescindere dall'addio o meno di Belotti.

Secondo noi: Più volte, negli anni, Guidetti ha sfiorato la Serie A ma senza mai approdarvi. Il Torino non sembra essere il club adatto per uno come lui, che ha grinta da vendere e che difficilmente rimarrebbe a guardare in panchina, considerato che non è semplice, per caratteristiche, pensarlo in coppia con Belotti.