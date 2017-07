Le 5 trattative che vi siete persi oggi (31/7)

Kjaer al Siviglia

Con le visite mediche che effettuerà nella giornata di oggi – martedì – Simon Kjaer diventerà ufficialmente un difensore del Siviglia. Dopo due stagioni al Fenerbache, firmerà un quadriennale con gli andalusi. L’operazione è di circa dieci milioni di euro.

Secondo noi: dieci milioni sembrano troppi per un difensore che nelle ultime stagioni non si è più espresso sui buoni livelli di Palermo, che lo avevano portato a giocarsi buone chances nella Roma di Luis Enrique. Il Milan aveva messo gli occhi su di lui ma a queste cifre è fin troppo.

Mammana allo Zenit

Roberto Mancini, da questa stagione alla guida dello Zenit, era stato ad un passo dall’acquisto di Kostas Manolas ma si dovrà accontentare di Emanuel Mammana, argentino in arrivo dal Lione. I russi lo pagheranno 16 milioni più un altro 20% sulla plusvalenza generata da un'eventuale futura rivendita da parte dei russi.

Secondo noi: Mammana è un buon difensore che arriva a coprire il buco generato dal mancato acquisto di Manolas, sfumato a poche ore dalle visite mediche. Per Mancini non può essere la stessa cosa ma in prospettiva Mammana è un bell’acquisto.

La Sampdoria vira su Rossettini

I blucerchiati, incassata la cessione di Milan Skriniar, sono da oltre un mese alla ricerca di un sostituto da piazzare al centro della difesa: perso Merè, le trattative per Colley e per Ferrari si sono complicate, motivo per cui la Sampdoria ha presentato al Torino una proposta ufficiale per Rossettini: 2 milioni per l’acquisto a titolo definitivo. Non appena il Torino troverà un’alternativa – ossia uno tra Tonelli e Paletta – l’affare si concretizzerà.

Secondo noi: non è una prima scelta, stesso discorso affrontato sopra per Manolas, ma ha una discreta esperienza in Serie A che potrebbe permettergli di fare anche bene nella formazione di Giampaolo.

Klopp respinge le avances del Barcellona a Coutinho

Per l’ipotetico e sempre più probabile post-Neymar, il Barcellona ha messo in cima alla lista dei desideri Philippe Coutihno, ed è pronto ad offrire anche 80 milioni per strapparlo al Liverpool. Nella conferenza stampa di presentazione dell’Audi Cup, Jurgen Klopp ha riassunto in poche parole quello che è il pensiero del club: "Se dici che non è disponibile ad una cessione, dov'è l'interpretazione? La parola NON significa che non c'è alcuna interpretazione. Ma non è niente di nuovo". Dichiarazioni che sono state riprese e pubblicate anche dal sito ufficiale dei Reds.

Secondo noi: il Liverpool ha detto di no alla Juventus per Emre Can, e finora no è stato, ed anche abbastanza irremovibile. Si ripete la storia con il Barcellona: per Coutinho è un secco no, i Reds lo vogliono e vogliono fondare la squadra della prossima stagione sul suo talento. Probabile dunque che al Barcellona tocchi citofonare altrove.

Mario Pasalic rinnova con il Chelsea e va in Russia

L’eroe di Doha, che ha segnato il rigore decisivo per la vittoria della Supercoppa Europea, ha rinnovato oggi il suo contratto con il Chelsea ma verrà spedito in prestito in Russia, allo Spartak Mosca campione nazionale ed allenato dall’italiano Massimo Carrera.

Secondo noi: in Italia, a sprazzi, ha dimostrato di essere un signor centrocampista crescendo in maniera interessante durante la stagione. Nonostante il rinnovo, il Chelsea non sembra crederci granché e allo stesso tempo il ragazzo, dopo aver dimostrato un discreto talento in Italia, poteva sperare di finire in un campionato un po’ più competitivo di quello russo.