Le 5 trattative che vi siete persi oggi (1/8)

Il Milan sonda anche Diego Costa

Secondo quanto riportato dal London Evening Standard, nei sondaggi effettuati nelle ultime settimane con Diego Costa e con il Chelsea, il Milan ha fatto sapere che acquisterebbe il giocatore solo a titolo definitivo. Una precisazione che pare scontata ma che non lo è vista la volontà del giocatore di tornare all'Atletico Madrid a gennaio, ovvero dopo la conclusione dello stop al mercato per i Colchoneros. Una scelta questa che non coinciderebbe con i voleri rossoneri.

Secondo noi : Costa sarebbe una seconda/terza scelta dopo Belotti e Aubameyang, ma sicuramente un attaccante su cui i rossoneri hanno fatto dei pensieri. Difficile però che la cosa possa farsi a queste condizioni: con lui che vuole andare all'Atletico a gennaio (quando si sbloccherà il mercato dei Colchoneros), trovando una squadra dove "parcheggiarsi" per i primi mesi di stagione. Per il Milan sarebbe una scelta antitetica rispetto al mercato fatto fino a questo punto.

Schick torna ad allenarsi con la Sampdoria

Patrik Schick è tornato a Genova. L'attaccante della Sampdoria, che questa estate non ha superato le visite mediche con la Juventus, tornerà tra oggi e domani ad allenarsi a Bogliasco agli ordini di mister Giampaolo.

Secondo noi : una buona notizia per Schick, che torna finalmente a fare attività. La sorpresa è vederlo con la maglia della Sampdoria, con la quale potrebbe ritrovarsi anche nel corso della prossima stagione.

Benevento: vicino Kishna

Incontro a Benevento tra Ricardo Kishna, il presidente del Benevento Oreste Vigorito e l'agente del calciatore Mino Raiola. Le parti stanno parlando del trasferimento dell'olandese in prestito al club neopromosso, con la fumata bianca che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Lo riporta Sky Sport.

Secondo noi : giocatore arrivato in Italia, alla Lazio, per essere protagonista, ma al quale non è andata bene. Per il Benevento però potrebbe essere una scommessa intelligente..

Napoli: vicino il rinnovo di Ghoulam

Secondo quanto riporta "Il Mattino", Faouzi Ghoulam è sempre più vicino al rinnovo con la società azzurra. Ieri mattina il fratello-agente del giocatore ha contattato il direttore sportivo Cristiano Giuntoli per chiedere di limare i dettagli dell'operazione. Andranno inseriti dei bonus e la firma sul nuovo accordo fino al 2022 potrebbe arrivare prima dei preliminari di Champions League.

Secondo noi : rinnovo a un passo per un giocatore che ha dimostrato di stare benissimo nella rosa di Sarri. Una scelta voluta da entrambe le parti, che farà la felicità di società e giocatore.

Faouzi Ghoulam Juventus Napoli 2016LaPresse

Ufficiale: Jesus Navas torna al Siviglia

Ora ci sono anche i dettagli dell'operazione che ha riportato Jesus Navas a vestire la maglia del Siviglia. Il giocatore, dopo l'addio al Manchester City, ha firmato per la società andalusa - dove è cresciuto ed è stato protagonista in prima squadra dal 2003 al 2013 - un contratto di quattro anni. A riportarlo è il sito ufficiale del club spagnolo.

Secondo noi : un ritorno a casa in stile Libro Cuore per Navas, che dopo quattro stagioni al Manchester City torna nella società dove è cresciuto e dove è diventato grande. Quattro anni di contratto peraltro, per un 32enne, sono un bell'investimento da parte del club.