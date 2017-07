Le 5 trattative che vi siete persi oggi (4/7)

La Spal prende anche Viviani

Dopo aver annunciato Oikonomou, Rizzo, Mattiello e Felipe, la Spal ha chiuso anche per Federico Viviani che arriverà a Ferrara dal Verona. Operazione impostata su un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 3 milioni.

Secondo noi: è un bel colpo, un bellissimo colpo per la Spal che si sta muovendo bene. Viviani, come accaduto a tratti a Bologna, ha bisogno di una piazza tranquilla per potersi esprimere al meglio. Le qualità ci sono, è ancora giovane (25 anni), i margini per fare una bella stagione ci sono tutti.

Pepe ha scelto il Besiktas

Accostato prima all’Inter, poi al Paris Saint Germain, alla fine va al Besiktas: dopo essersi svincolato dal Real Madrid, Pepe finisce in Turchia per iniziare una nuova avventura a 34 anni.

Secondo noi: con i suoi difetti e le sue pecche, Pepe può giocare ancora qualche stagione ad alto livello in un campionato come quello turco, che si attesta diversi gradini più sotto rispetto a quello spagnolo.

Plizzari rinnova e va in prestito alla Ternana

Il Milan gli ha fatto firmare prima il rinnovo di contratto, e poi lo ha girato in prestito secco in Serie B alla Ternana. Il classe 2000 va quindi a farsi le ossa lontano da Milano, per crescere e tornare a Milanello con un pizzico di esperienza in più.

Secondo noi: Donnarumma alla fine rinnoverà, su di lui sono vigili le speranze di portiere rossonero del futuro. È giusto che vada via a giocare, a fare esperienza, a vivere la sua prima vera stagione tra i professionisti. Potrà veramente mostrare le sue qualità, già intraviste al Mondiale Under 20.

Il Napoli pensa a Berardi per il 2018/2019

La novità più importante di giornata, che però si riferisce più alla stagione 2018/2019 che a quella imminente. Il direttore sportivo del Napoli Giuntoli ha oggi incontrato il procuratore di Domenico Berardi, che è entrato nei pensieri degli azzurri per il futuro.

Secondo noi: Berardi, allo stato attuale, non sembra il profilo più adatto al Napoli che in quel ruolo è più che coperto con giocatori come Insigne, Callejon, all’occorrenza Mertens ed il nuovo acquisto Ounas. Il pensiero per il 2018/2019 potrebbe far presagire qualche partenza tra i sopracitati, e per questo il Napoli sta anticipando i tempi.

Lacazette è il nuovo attaccante dell'Arsenal

Alexandre Lacazette ha svolto oggi le visite mediche con l’Arsenal ed è prossimo ad unirsi ai Gunners per una cifra di 53 milioni di sterline, poco più di 60 milioni di euro. Wenger avrà così l’attaccante tanto richiesto negli ultimi mesi.

Secondo noi: l’arrivo di Lacazette potrebbe anche lasciar libero Alexis Sanchez di accasarsi al Bayern Monaco. Un buon colpo per l’Arsenal, anche se il suo impatto sulla Premier League è tutto da valutare dopo aver giocato una vita in Ligue 1.