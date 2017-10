Le 5 verità che ci ha lasciato Roma-Napoli

1) Il Napoli è la squadra da battere

Se tre indizi fanno una prova, otto cosa fanno? Se si eccettua l'inatteso scivolone contro lo Shakhtar, il Napoli 2017/18 sa solo vincere. Merito di una preparazione mirata a presentarsi al meglio al preliminare di Champions League e dunque ai primi impegni stagionali, ma soprattutto di una consapevolezza ormai totale da parte dell'intera squadra. Tutti sanno come comportarsi in campo, dai difensori centrali agli attaccanti. E dal 1' al 90', come fanno le grandi squadre. Un orologio di precisione, una schiacciasassi che fa vittime su vittime a differenza di una Juventus che qualche colpo ultimamente lo sta perdendo. Prossima tappa sabato prossimo, contro l'Inter: l'ennesimo banco di prova di una squadra che ora non vuol più fermarsi.

2) Gli azzurri non sono più solo belli

Ce n'eravamo accorti da un po' di tempo, precisamente dai successi un po' troppo larghi contro Atalanta e Bologna, e questa sera abbiamo avuto l'ennesima riprova: il Napoli non è più la squadra dello scorso anno, così bella da vedere ma così a disagio con certe bucce di banana disseminate lungo il cammino. Oltre all'estetica c'è la concretezza di una squadra che, da questo punto di vista, ha raggiunto un altissimo grado di maturità. Un collettivo che sa vincere anche soffrendo, in pieno stile Juve, come dimostrato dal sudato secondo tempo di Roma.

3) Koulibaly è il miglior centrale del campionato

Stupenda la prestazione di Raul Albiol, da noi eletto migliore in campo per la capacità di uscire praticamente sempre vincitore dal duello con Dzeko, ma stupenda anche quella di Kalidou Koulibaly. L'ennesima da parte di questo centrale accolto con diffidenza nel nostro campionato, ma capace, dal secondo anno azzurro in poi, di impressionare tutti. Fisico monumentale, ma anche concentrazione, senso della posizione ed eleganza palla al piede: all'ex Genk non manca nulla. All'Olimpico ha sorretto, assieme al compagno di reparto e a Reina, il Napoli nei momenti più complicati della gara. Oggi, complice la fase di involuzione di Bonucci, è lui il miglior centrale del campionato.

4) La Roma patisce gli avversari diretti

Prima l'Inter, poi il Napoli. Due partite diverse, dominata per larghi tratti la prima e sofferta la seconda, ma con un tratto in comune: le uniche due sconfitte rimediate dalla Roma in campionato sono arrivate contro avversari che la sopravanzano in classifica, a dispetto delle agevoli goleade contro i Benevento e Udinese di turno e il 2-0 a un Milan in costruzione. D'accordo, di mezzo ci sono ben 5 legni in 180 minuti, a certificare la presenza di una buona dose di sfortuna, ma gli zero punti contro nerazzurri e azzurri rischiano di dar ragione a ciò che molti avevano previsto prima dell'inizio del campionato: oggi la squadra di Di Francesco non ha le armi per competere per lo scudetto.

Under si dispera in Roma-NapoliGetty Images

5) Quanto manca Salah a Di Francesco

Una singola sconfitta non dovrebbe essere il pretesto per riaccendere la questione tridente, ma è innegabile come uno dei maggiori problemi di Di Francesco consista proprio nella gestione dell'assenza di Mohamed Salah, trasferitosi a Liverpool in estate. Se nelle scorse due stagioni era spesso l'egiziano, tra spunti elettrici e strappi, ad accendere la Roma nei momenti di maggiore difficoltà, oggi Di Francesco non ha un giocatore con le sue caratteristiche e con il suo stile di gioco. Non lo è Schick, non lo è Defrel e non lo è certo il pur generoso Florenzi. E se Nainggolan, come ieri sera, rimane nell'ombra, i rifornimenti a Dzeko sono destinati a scarseggiare.