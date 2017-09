Le pagelle di Benevento-Roma 0-4

===BENEVENTO===

Vid BELEC 6 – Una sufficienza di stima: tra conclusioni della Roma e compagni di squadra che gliela buttano in porta passa una serataccia.

Gaetano LETIZIA 4,5 – A proposito di seratacce… Dalla sua spunta costantemente Kolarov. Non lo ferma una volta che una.

Lorenzo VENUTI 5 – La Roma sbuca da ovunque e pur nell’insufficienza di una reparto non all’altezza alla fine è forse il meno peggio di tutti. Detto questo qui dentro c’è un’autorete... Per capire il livello della serata.

Fabio LUCIONI 4,5 – Si perde Dzeko sul primo gol, la mette dentro da solo nel disperato tentativo di salvare la porta… Insomma, anche qui c’è poco da aggiungere.

Gianluca DI CHIARA 5 – Per sua fortuna sgroppata di Bruno Peres esclusa la Roma spinge più a sinistra che a destra oggi. Detto questo, quando i giallorossi vengono di qui, va in difficoltà come tutti gli altri.

Ledian MEMUSHAJ 4 – Come avrete intuito ci sarebbe l’imarazzo della scelta per eleggere il peggiore in campo, ma alla fine Memushaj non è mai riuscito ad aiutare sul lavoro di Kolarov ed è protagonista negativo sia nel primo gol – dove si fa scappare il serbo – che nel terzo, dove si addormenta clamorosamente sulla rimessa laterale.

Raman CHIBSAH 5 – Preso dentro ovunque. Mai in partita.

Danilo CATALDI 5,5 – Prova a tamponare un po’ più degli altri, ma è un idraulico a cui si chiede di fermare un fiume con due guarnizioni…

Achraf LAZAAR 4,5 – Non ci siamo accorti della sua presenza in campo fino al momento della sostituzioni. Per dire l’impatto… Dal 64’ Vittorio PARIGINI 6 – Entra a giochi già fatti e con la Roma che si è data una calmata da qualche minuto. Riesce così in una miglior figura rispetto ai compagni.

Massimo CODA 5,5 – Avrebbe dovuto gestire meglio quel contropiede sullo 0-0. Forse sarebbe nata un’altra partita. O forse no. Dal 76’ Samuel ARMENTEROS – sv.

George PUSCAS 5 – Un paio di scatti nei primi 20 minuti e poco più.

All. Marco BARONI 5 – Alla vigilia Di Francesco aveva lodato la sua squadra dicendo che nelle prime giornate il Benevento non aveva raccolto quanto seminato. Stasera, al di là del risultato, la sensazione è che la sua squadra non appartenga a questo livello. Gli servirà un catenaccio d’altri tempi e un miracolo.

====ROMA===

ALLISON 6 – Mai chiamato in causa se non per un paio di conclusioni velleitarie dalla distanza.

BRUNO PERES 7 – A destra la Roma stasera spinge decisamente meno rispetto che a sinistra, ma quando lo fa si fa trovare prontissimo con la palla dentro che vale l’autogol del 2-0.

Federico FAZIO 6 – Guida bene il reparto in una serata di assoluta tranquillità.

JUAN JESUS 6 – Vale il discorso su Fazio: serata fin troppo tranquilla. Voto “politico”.

Aleksandar KOLAROV 7,5 – Un treno a sinistra dove si scatena con assist e percussioni che portano a mille occasioni. Un giocatore che per rapporto prezzo/rendimento rischia di essere veramente un colpaccio di Monchi.

Lorenzo PELLEGRINI 6 – Meno brillante dei compagni di reparto, si inserisce forse un po’ poco per le possibilità che la partita offrirebbe. Detto questo è preciso e non incappa in sbavature. Dal 68’ GERSON 6 – Gestione tranquilla in un finale già scritto da tempo.

Maxime GONALONS 6,5 – Pallla eccezionale per la corsa di Bruno Peres nel cross che porta al 2-0. Si dimostra, alla prima da titolare, un’ottima alternativa a De Rossi. Certo, bisognerà poi vederlo in impegni più probanti.

Kevin STROOTMAN 6,5 – Un inizio così-così, poi sale dal gol del vantaggio e gestisce una mediana dove gli avversari del Benevento non rappresentano mai una reale minaccia.

Cengiz UNDER 5,5 – Messo dentro un po’ a sorpresa è forse l’unica nota così così della serata della Roma. Non si macchia di particolari errori ma produce anche molto poco. E infatti a metà tempo Di Francesco lo leva. Dal 46’ Stephan EL SHAARAWY 6 – Un po’ meglio di Under, ma anche lui non particolarmente brillante. Certo è che dopo il gol del 3-0 tutta la Roma cala di due marce e impressionare a quel punto diventa complicato.

Edin DZEKO 7,5 – Due gol, due legni e ormai la certezza: contro le piccole è un cecchino infallibile. Vediamo se in questa stagione riuscirà a fare il passettino in più anche quando un po’ di più conta. Nel frattempo con il Benevento, Edin Dzeko ha segnato almeno un gol a 22 delle 23 squadre finora affrontate in Serie A.

Diego PEROTTI 6,5 – Un buonissimo primo tempo unito a una ripresa decisamente più tranquilla. E’ attivissimo comunque a sinistra dove con Kolarov fa impazzire Letizia e Mumushaj. Dal 76’ Alessandro FLORENZI – sv.

All. Eusebio DI FRANCESCO 7 – Tutto fin troppo semplice stasera. Però inizia a essere “la sua” Roma, con concetti di gioco proposti con evidenza e una bella ricerca di lavoro che si produce soprattutto sugli esterni, sia alti che bassi. Detto questo ribadiamo il concetto: con il Benevento visto oggi, tutto troppo semplice.