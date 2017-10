Le pagelle di Bologna-Spal 2-1

Bologna

Antonio MIRANTE 6 - Spettatore non pagante, fino al gol di Antenucci nel tramonto di gara.

Ibrahima MBAYE 6 - Spinta costante, si spegne alla distanza (dal 73' Vassilis TOROSIDIS 6 - Fa il suo compitino, portandosi a casa la pagnotta)

Filip HELANDER 6.5 - Tiene a bada Paloschi con disinvoltura, guida la difesa da vero "highlander".

Giancarlo GONZALEZ 6 - Meno sicuro di Helander, soffre la velocità di Antenucci e se lo dimentica nel finale.

Adam MASINA 6 - Ruvido quanto basta, sfiora la doppia ammonizione e Donadoni preferisce non rischiarlo. (dal 58' Sebastien DE MAIO 6 - Dà sostanza e dinamismo mentre la partita sta per arrancare.

Godfred DONSAH 7.5 - Salamon gli nega la gioia dell'iscrizione del cognome sul tabellino, ma al di là dell'autogol il 2-0 è tutto suo: sontuoso coast to coast dalla propria trequarti, a dimostrazione che il ghanese è tornato devastante come al suo arrivo in rossoblù due anni fa.

Erick PULGAR 7 - Stella polare del Bologna, illumina i suoi compagni con passaggi semplici ma mai banali.

Andrea POLI 6.5 - Celebra il suo 200esimo gettone in Serie A con la zampata che sblocca la contesa, mette in campo tutta la sua vivacità agonistica. (dal 57' Saphir TAIDER 6 - Sfiora il tris, bravo a inserirsi con frequenza)

Simone VERDI 7 - L'apertura con il compasso per Di Francesco nell'azione dell'1-0 è roba da manuale del calcio, la triangolazione con Donsah per il raddoppio è dimostrazione di grande intelligenza al servizio della squadra.

Rodrigo PALACIO 7 - Oltre all'assist per Poli, anche un'azione in proprio che mette a sedere l'intera difesa biancazzurra. Eterno.

Federico DI FRANCESCO 7 - Pesca Palacio nell'azione del primo vantaggio, sempre insidioso e mai domo.

All. Roberto DONADONI 7.5 - Terza vittoria consecutiva, la prima in casa dopo tre successi in trasferta, sesto posto in classifica, mai così bene da 16 anni. E con quel tridente là davanti, l'ex ct azzurro può sognare ben oltre la basica salvezza.

Spal

Alfred GOMIS 6 - Incolpevole su entrambe le reti, ne salva anche un paio.

Bartosz SALAMON 5 - Sfortunato a segnare l'autogol, distratto e fuori posizione sui calci piazzati.

Francesco VICARI 5.5 - Fa quel che può ma oggi era difficile arginare Di Francesco e Verdi in forma strepitosa. (dal 70' Federico MATTIELLO 6 - Movimento e qualche buona idea. Partecipa all'azione del gol di Antenucci)

FELIPE 5.5 - Esce palla al piede come un mediano aggiunto, ma forse avrebbe dovuto guardarsi soprattutto alle spalle.

Manuel LAZZARI 5 - Molle, quasi intimidito. Perde nettamente il confronto con Pulgar.

Pasquale SCHIATTARELLA 5 - Non riesce mai a impostare, perde qualche pallone di troppo.

Federico VIVIANI 4.5 - Perde la bussola a centrocampo e, se non gira lui, sbanda tutta la truppa.

Luca MORA 5 - Risucchiato dallo straripanza fisica di Donsah, non riesce mai a impostare e ripartire. (dal 57' Luca RIZZO 5.5 - Qualche spunto in avanti, niente però di trascendentale)

Filippo COSTA 6 - Cerca insistentemente le punte, ma le sue traiettorie dalla sinistra sarebbero da limare.

Mirco ANTENUCCI 6 - Gran gol, forse tardivo. Ma è l'ultimo ad arrendersi.

Alberto PALOSCHI 5.5 - Si fa largo tra le maglie rossoblù, segna ma in posizione di offside, ci mette tanta volontà ma il fiato lo abbandona a metà strada. (dal 56' Marco BORRIELLO 5.5 - Non riesce a sfondare, non trova i varchi giusti)

All. Leonardo SEMPLICI 4 - I suoi non vincono da quasi due mesi e il terzultimo posto ne è la aritmetica conseguenza. Serve una svolta. Magari facendo giocare Borriello e Paloschi insieme.