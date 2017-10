Le pagelle di Cagliari-Genoa 2-3

===Le pagelle del Cagliari===

Alessio Cragno 7- Se il Cagliari resta in partita lo deve molto al suo giovane portiere autore di grandi parate, soprattutto nel primo tempo (dal 64’ Rafael 5,5- Non esce sul gol del 3-1 di Rigoni e permette al Grifone di scappare sul 3-1)

Gregory van der Wiel 5- Abulico, mai nel vivo del gioco. Dovrebbe portare qualità ed esperienza ma oggi non ha mostrato nessuna delle sue qualità. (dal 46’ Paolo Faragò 6,5- Entra e prende possesso della fascia destra. Serve l’assist per il gol di Pavoletti)

Fabio Pisacane 5,5- Galabinov e Taarabt gli fanno perdere ogni riferimento. Partita insufficiente dell’ex Avellino.

Filippo Romagna 6- Il giovane difensore scuola Juventus ha tutte le carte in regola per diventare un ottimo difensore. Il migliore dei suoi nel pacchetto arretrato.

Simone Padoin 5,5- Viene preferito a Capuano sulla corsia di sinistra ma questa volta il tuttofare di Rastelli non è incisivo come al solito.

Nicolò Barella 5,5- Falloso e nervoso: non riesce a dare il consueto apporto alla manovra dei sardi.

Luca Cigarini 5- Regia lenta e impacciata da parte dell’ex centrocampista dell’Atalanta che viene risucchiato nella morsa di Veloso e Rigoni.

Artur Ionita 5,5- Il greco non si rende particolarmente utile né in fase offensiva che in fase di contenimento. Rimandato- (dal 76’ Marco Sau sv)

Joao Pedro 6,5- Uno dei pochi a salvarsi nel Cagliari. Il capitano di giornata ci prova da fuori area ed è uno degli ultimi a mollare. Segna l'inutile rigore spiazzando Perin

Leonardo Pavoletti 6- Nel primo tempo non gli arrivano palloni giocabili e fatica tra Rossettini-Izzo e Zukanovic. Nella ripresa gli arriva un cross e segna. Il Cagliari ha bisogno di Pavogol.

Diego Farias 5,5- I difensori del Genoa lo anticipano costantemente e non riesce mai a rendersi pericoloso. Ha avuto giornate migliori.

All. Massimo Rastelli 5- Il suo Cagliari non gioca più come nella passata stagione. La squadra sembra aver perso certezze e non seguirlo più.

===Le pagelle del Genoa===

Mattia Perin 6,5- Incolpevole sui due gol subiti, compie qualche ottimo intervento e dà sicureazza alla difesa.

Armando Izzo 6,5- Torna in campo sei mesi dopo la squalifica per il calcioscommesse e gioca una buonissima partita. Essenziale per il Genoa

Luca Rossettini 6,5- L'ex difensore del Cagliari gioca con autorità e va anche vicino al gol di testa nel primo tempo.

Ervin Zukanovic 6- Il meno sicuro della difesa ma non commette particolari sbavature.

Aleandro Rosi 6- Colpisce di testa e sulla traiettoria c'è Rigoni a rubargli la gioia del gol.

Luca Rigoni 6,5- Fa un gran movimento, partecipa al gol del 2-0 e segna il gol del 3-1. d(dall’85’ Stephane Omeonga sv)

Andrea Bertolacci 6,5- Combatte come un leone in mezzo al campo e ne esce vincitore(dal 90’ Petar Brlek sv)

Miguel Veloso 6- Commette un fallo da rigore che poteva compromettere il risultato. Solita regia compassata ma efficace

Diego Laxalt 6,5- Corre, rientra, attacca e va al tiro. L'uruguaiano è sempre uno dei migliori in campo del Genoa.

Adel Taarabt 7- Letteralmente scatenato l'ex esterno offensivo del Milan. Serve l'assist dell'1-0 a Galabinov e segna il gol del 2-0. Il classe '89 sembra essersi ritrovato sotto l'ala protettiva di Juric. (dal 75’ Federico Ricci sv)

Andrej Galabinov 6,5- Segna il gol dell'1-0 e partecipa alla rete del 2-0. Spreca almeno altre 4 occasioni per chiudere prima la partita.

All. Ivan Juric 6,5- Il suo Genoa gioca bene e finalmente riesce a vincere una partita dopo tanta sofferenza.